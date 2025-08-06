Между Москвой и Петербургом запустят новые поезда

В августе между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новые поезда из-за повышенного спроса. Об этом говорится в официальном РЖД.

Так, дополнительные составы будут курсировать 9, 15, 16, 23 и 30 августа с отправлением из Москвы в 01:25 и 08:10, а также 10, 12, 17, 24, 26 и 31 августа с отправлением из Санкт-Петербурга в 00:36 и 08:10.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили автоматическую покупку билетов из листа ожидания на пассажирские поезда. Россияне получили возможность автоматически приобретать билеты на поезда дальнего следования из сервиса «Лист ожидания». Уточнялось, что с помощью листа ожидания пассажиры за год приобрели 720 тысяч билетов.