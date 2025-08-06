На Ставрополье появились три виртуальных тура по заказникам

На Ставрополье разработали и запустили три виртуальных тура по заказникам и памятникам природы края. Они иллюстрированы видео и фото и сопровождаются звуками природы для максимального погружения в атмосферу.

«Минприроды Ставропольского края и дирекция особо охраняемых природных территорий разработали образовательные 3D-туры по заказникам и памятникам природы региона. Туры оснащены закадровым текстом, фото- и видеоматериалами. Благодаря простоте навигации всегда можно вернуться в любую точку экскурсии. Фоновые звуки природы и пение птиц делают виртуальную прогулку еще более увлекательной и реалистичной», — сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Сейчас желающим доступны виртуальное путешествие по заказнику «Стрижамент», тур по заказникам Ставропольской возвышенности, а также электронные версии передвижной фотовыставки «Заповедное Ставрополье».

Найти 3D-экскурсии можно на сайтах Минприроды Ставропольского края и дирекции особо охраняемых природных территорий.

На территории Ставропольского края расположены 42 государственных природных заказника общей площадью почти 100 тыс. гектаров. В их числе — комплексный заказник «Бештаугорский» в Минераловодском и Предгорном районах, зоологический заказник «Лиман» в Андроповском районе, заказник «Сотниковский» в Благодарненском и Буденновском районах. «Стрижамент» — государственный природный заказник краевого значения, на его территории находятся два памятника природы: Буковый участок на горе Стрижамент и «Каменный хаос» на северном склоне горы Стрижамент.