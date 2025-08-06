Из поездов в Калининград высаживают туристов с детьми

Туристы с детьми, не имеющие на руках свидетельства о рождении, сталкиваются с проблемами не только при заселении в гостиницы и при путешествиях за границу, но и во время поездок в Калининград и обратно. Причем наиболее тщательный паспортный контроль наблюдается со стороны белорусских пограничников на станции Гудогай на литовской границе. В этом убедился корреспондент TourDom.ru, подтвердили это и проводники калининградского поезда, с которыми удалось пообщаться.

© tourdom.ru

«Смотрят очень внимательно, и, кажется, в последнее время контроль стал более строгим. На прошлой неделе, например, пассажиров сняли с поезда, потому что у ребенка не было свидетельства о рождении», – рассказал собеседник редакции.

Некоторые пассажиры считают, что для поездки в Калининград из «большой» России достаточно загранпаспорта – оформляют по нему упрощенный проездной документ на железной дороге (УПДЖД), и на этом все. Для взрослого этого хватит. Что же касается ребенка, то в калининградский поезд необходимо брать с собой свидетельство о рождении, причем даже в том случае, если юному пассажиру уже исполнилось 14 лет и у него есть на руках общегражданский паспорт. В крайнем случае может помочь копия свидетельства о рождении, но при этом дети должны быть вписаны в общегражданский паспорт отца или матери.

Добавим, что при путешествии в Калининградскую область на самолете формальностей с документами меньше. Взрослым нужен общегражданский паспорт, свидетельство о рождении требуется для детей, не достигших 14 лет. Те, кто старше, должны предоставить паспорт.

Ранее мы написали, что 17-летнего туриста не заселили в гостиницу без свидетельства о рождении.