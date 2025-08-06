В России предложили выплачивать компенсации за действие «ковра»

Российские авиакомпании могут обязать выплачивать компенсации пассажирам, чьи рейсы не состоялись или были задержаны из-за введения особого авиарежима «Ковер». С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

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По его словам, формально план «Ковер» относится к форс-мажорным обстоятельствам, поскольку его введение невозможно предсказать заранее, а последствия нельзя предотвратить. Однако эксперт считает, что перевозчикам следует предусмотреть механизм финансовой поддержки для пострадавших пассажиров.

«Было бы логично авиакомпаниям предусмотреть возможность денежной компенсации за задержку рейса в связи с введением плана таких ограничений на полеты», – заявил Евгений Машаров.

«Ковер» – это особый режим, при котором рейсы временно не выполняются из-за угрозы воздушной безопасности. В последние месяцы его часто активируют в российских аэропортах из-за атак БПЛА. Это приводит к массовым отменам вылетов, скоплению пассажиров и длительным задержкам.

Сейчас тысячи путешественников сталкиваются с неудобствами из-за внезапных изменений в расписании, но пока не имеют четких гарантий компенсации. Если инициатива получит поддержку, авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам деньги за сбои, даже если они вызваны действиями ВСУ.

Однако вопрос требует проработки на законодательном уровне. Пока авиакомпании не обязаны возмещать убытки в таких случаях, но давление со стороны общественности может изменить ситуацию.