Круизная компания «Гама» меняет расписание

Круизная компания «Гама» внесла корректировки в расписание теплохода «Золотое кольцо», сломавшегося во время круиза по Оке. Из-за технических проблем лайнер остановился между Рязанью и Касимовым. Часть пассажиров по их желанию высадили и отвезли на автобусах в Нижний Новгород и в Москву, другие остались на борту.

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Ближайший круиз теплохода должен был начаться 5 августа по маршруту Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Углич – Москва – Рязань – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Однако, как рассказал редакции TourDom.ru главред отраслевого издания «Круизинформ» Михаил Архипов, накануне, 4 августа, компания разослала клиентам уведомление.

«В связи с вынужденными техническими работами на теплоходе "Золотое кольцо", снимаются рейсы: с 5 по 13 августа Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород и с 8-го по 16-е Москва – Нижний Новгород – Москва».

Пассажирам отмененных круизов оператор предложил пересесть на рейс того же теплохода с 13 по 21 августа с выходом из Нижнего Новгорода или с 16-го по 24-е число из Москвы. Некоторых туристов пересадили на «Аурум» – теплоход одного типа с «Золотым кольцом», который выполняет рейсы по тому же маршруту.

Что касается пассажиров, оставшихся на борту сломавшегося лайнера, 5 августа они все еще находились там. Никаких проблем, кроме нестабильной мобильной связи, по словам туристки, у них нет.