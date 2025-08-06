Турэксперт о том, почему Карелию исключили из программы развития туризма: «У Москвы и республики не сходятся параметры»
Счетная палата России предложила проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из индивидуальных планов развития (ИПР) для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. В их число попала и Карелия. Аудиторы объяснили инициативу тем, что по этому направлению было потрачено около 50 % выделенных средств. Однако позитивного результата достигнута не было. Личным взглядом на эту ситуацию с «ФедералПресс» поделился член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин.
«У этой программы индивидуальных планов развития регионов было несколько параметров. Одним из них была оценка развития туризма. В том числе и по нему оценивали, как Карелия выходит из кризисного экономического положения. Однако уровень развития туризма в республиканском правительстве и по этой программе оценивали по разным критериям. В кабмине Карелии смотрели на то, что происходит в туристической отрасли региона в целом. Москва же следила, чтобы выполнялись те параметры, что были заложены в ИПР.
Поэтому я считаю, что выход Карелии из программы в плане туризма – чисто формальный момент. Это оптимизация затрат, которая не связана с тем, что кто-то в региональном правительстве кто-то недоработал. Просто теперь для оценки эффективности будут использоваться только одни инструменты и метрики.
Оценка Счетной палаты ведь тоже вынесена в контексте программы. Например, региону в рамках ИПР поставили задачу, что нужно поставить 150 домиков для поддержки модульного строительства. При этом из них окупится, тем самым вернув деньги в бюджет, меньше половины. ИПР – это больше про количество, чем про качество. Тут можно говорить про не совсем корректно поставленные задачи. Ведь если чиновнику говорят, что оценивать его работу будут по количеству домиков, введенных в эксплуатацию, то дальше он не думает. Потому что если он отойдет от этого показателя, потому что посчитает неэффективным, к нему сразу прибежит прокуратура. Новость про выход Карелии из туристической программы – это иллюстрация того, что для развития отрасли нужен комплексный подход. Для его выработки должна быть слаженная работа федерального центра, правительства региона и законодательной власти. А пока же у них не сходятся параметры».