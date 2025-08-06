Почему Карелию исключили из программы развития туризма

Счетная палата России предложила проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из индивидуальных планов развития (ИПР) для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. В их число попала и Карелия. Аудиторы объяснили инициативу тем, что по этому направлению было потрачено около 50 % выделенных средств. Однако позитивного результата достигнута не было. Личным взглядом на эту ситуацию с «ФедералПресс» поделился член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин.

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«У этой программы индивидуальных планов развития регионов было несколько параметров. Одним из них была оценка развития туризма. В том числе и по нему оценивали, как Карелия выходит из кризисного экономического положения. Однако уровень развития туризма в республиканском правительстве и по этой программе оценивали по разным критериям. В кабмине Карелии смотрели на то, что происходит в туристической отрасли региона в целом. Москва же следила, чтобы выполнялись те параметры, что были заложены в ИПР.

Поэтому я считаю, что выход Карелии из программы в плане туризма – чисто формальный момент. Это оптимизация затрат, которая не связана с тем, что кто-то в региональном правительстве кто-то недоработал. Просто теперь для оценки эффективности будут использоваться только одни инструменты и метрики.

Оценка Счетной палаты ведь тоже вынесена в контексте программы. Например, региону в рамках ИПР поставили задачу, что нужно поставить 150 домиков для поддержки модульного строительства. При этом из них окупится, тем самым вернув деньги в бюджет, меньше половины. ИПР – это больше про количество, чем про качество. Тут можно говорить про не совсем корректно поставленные задачи. Ведь если чиновнику говорят, что оценивать его работу будут по количеству домиков, введенных в эксплуатацию, то дальше он не думает. Потому что если он отойдет от этого показателя, потому что посчитает неэффективным, к нему сразу прибежит прокуратура. Новость про выход Карелии из туристической программы – это иллюстрация того, что для развития отрасли нужен комплексный подход. Для его выработки должна быть слаженная работа федерального центра, правительства региона и законодательной власти. А пока же у них не сходятся параметры».