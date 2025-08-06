Какой город выбирают «‎цифровые кочевники»

Сочи превращается в российскую столицу цифровых кочевников — людей, совмещающих удалённую работу с путешествиями. Как сообщил вице-мэр Сергей Сомко, этот тренд набирает особую популярность в горных и прибрежных районах курорта. Современные глэмпинги и коворкинги с видом на море или горы позволяют цифровым кочевникам продуктивно работать, не жертвуя впечатлениями от отдыха.

© unsplash

Власти отмечают, что развитие цифрового туризма стало возможным благодаря качественной интернет-инфраструктуре и разнообразию локаций. Помимо работы, гости могут изучать местную культуру, заниматься спортом или посещать гастрономические фестивали. Сочи предлагает десятки направлений туризма — от эко- до событийного, что делает его идеальным местом для длительного проживания цифровых кочевников.

Этот тренд соответствует глобальным изменениям на рынке труда — всё больше специалистов выбирают свободу перемещения, сохраняя профессиональную активность. Власти Сочи планируют и дальше развивать инфраструктуру для удалённых работников, включая создание специализированных офисных пространств в курортных зонах.