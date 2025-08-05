В южных поездах в конце лета закончились билеты из Сочи в Москву

Для туристов, отправляющихся на российский юг поездом, традиционно сложно вернуться домой к началу нового учебного года – спрос на билеты в конце августа очень высок. Не случайно ФПК объявила, что вводит дополнительный поезд, который в период повышенного спроса свяжет Москву и Черноморское побережье. Редакция TourDom.ru решила проверить, сможет ли он помочь туристам решить их проблемы.

В первый рейс состав № 576Э отправится с Имеретинского курорта сегодня в 13:47, из столицы (№ 575М) – 6 августа в 07:05. Поезд, состоящий из купейных и плацкартных вагонов будет ходить через день. Время в пути следования – около двух суток.

Появление нового поезда упростит задачу вернуться из отпуска тем, кто уже находится на море или приобрел билеты только на дорогу на побережье, а обратными по разным причинам пока не обзавелся. Например, на 29 августа из Адлера в Москву назначено 12 составов, в 7 из них мест уже не осталось. Еще в четырех есть 1 в СВ, 5 в плацкарте и 4 в купе для инвалидов. И только в составе № 576Э пока есть из чего выбирать – около сотни мест в плацкарте и три десятка в купе. Аналогичная ситуация и на 31 августа. А вот если нужно уехать в столицу днем ранее, кода дополнительного поезда не будет, вариантов уже почти нет: на 30 августа предлагается всего 2 места в плацкарте, 5 в купе и 2 в купе для инвалидов.

Не помешали бы дополнительные поезда и на других направлениях. Так, из Адлера в Санкт-Петербург ежедневно ходят всего 3 поезда, в которых на конец месяца билетов почти не осталось. Так, на 29 августа есть только 1 место в СВ и 1 в купе; на 30 августа – всего 2 в плацкарте и 2 в купе.