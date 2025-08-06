Как обязательная аккредитация повлияет на цены для туристов

Сроки обязательной аккредитации могут сдвинуть, если тысячи отелей не смогут пройти нужную процедуру, заявил НСН Геннадий Ламшин.

До сентября не все российские отели успеют пройти аккредитацию для включения в реестр, в таком случае туристы столкнутся с повышенными ценами, заявил НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

С сентября в России можно будет бронировать только аккредитованные отели. Гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, не включённые до этой даты в реестр классифицированных средств размещения, исчезнут со всех агрегаторов бронирования. Штрафы за деятельность не прошедших классификацию средств размещения в размере от 300 до 450 тысяч рублей для юрлиц вступят в силу в России с 6 сентября, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. Ламшин предупредил, что успевают не все средства размещения.

«Конечно, самый минимум участников захочет остаться в тени после этого. Но я думаю, что кто-то просто не успеет пройти самооценку до первого сентября. Времени осталось мало. Надо было уже до 1 августа подать заявку на вхождение в реестр, а для этого надо было пройти самооценку. Не все могут это сами сделать, хотя это не очень продолжительная процедура. Сложно сказать, какой процент отелей не смогут эту процедуру в итоге пройти», - отметил он.

По его словам, сроки могут сдвинуть, если тысячи отелей не смогут пройти нужную процедуру.

«Средство размещения может пройти эту оценку самостоятельно, если есть соответствующие специалисты. Иначе потребуется нанять специалистов из аккредитованной организации. Возможно, придется сроки сдвинуть, но пока все достаточно жестко. Если количество номеров на продажу уменьшится, конечно, цены вырастут. Все будет зависеть от того, сколько отелей не смогут эту процедуру пройти. Если это будут тысячи отелей, цены точно подрастут», - заключил собеседник НСН.

В июле в России выдан первый сертификат соответствия концепции «ультра все включено», сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Он достался отелю сети «Алеан» - Alean Family Doville, который находится в Краснодарском крае. Услуги, предлагаемые гостям, предоставляются в полном объеме. Было проанализировано меню, графики работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных бассейна, спортзала, детских клубов. Также состоялись интервью с гостями и сотрудниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».