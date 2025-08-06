В России запустили 3D-туры по природным заказникам

Минприроды Ставропольского края и дирекция особо охраняемых природных территорий разработали образовательные 3D-туры по заказникам и памятникам природы региона. Эти виртуальные туры уже доступны на сайтах организаций, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора края.

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«Они позволяют окунуться в мир истории, географии и биоразнообразия красивейших мест Ставрополья и Предкавказья. Разработке проектов способствовала госпрограмма края "Охрана окружающей среды". В числе таких туров - виртуальное путешествие по заказнику "Стрижамент", "Заказники Ставропольской возвышенности", а также электронные версии передвижной фотовыставки "Заповедное Ставрополье" и тематического фотоальбома», — говорится в сообщении.

Туры оснащены закадровым текстом, фото- и видеоматериалами, всегда можно вернуться в любую точку экскурсии.

«Такие виртуальные путешествия служат хорошим заделом для развития экологического туризма в регионе. Они используются педагогами во внеурочной работе. Хочу отметить, что виртуальный 3D-тур по территории заказника "Стрижамент" удостоен Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского и международной экологической премии "Ecoworld" как образовательный проект по доступности объектов природного наследия для людей с ограниченными возможностями здоровья», — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олега Безменова.

Виртуальные 3D-туры доступны на сайтах Минприроды края и Дирекции особо охраняемых природных территорий.