Дагестан стал гастрономической меккой для туристов

Всего за несколько лет Дагестан совершил настоящий туристический прорыв, войдя в десятку самых популярных направлений страны. И если раньше гости ехали сюда за горными пейзажами, то теперь главным магнитом стала аутентичная кухня — сочная баранина на мангале, золотистые чуду и пряные сыры, ради которых туристы готовы преодолевать тысячи километров.

© runews24.ru

Дагестан вошел в топ-10 самых востребованных туристических регионов России, удивив гостей не только живописными пейзажами, но и богатой кухней. Ароматное мясо на углях, хрустящие чуду и другие национальные блюда стали настоящей визитной карточкой республики, наряду с ее культурным наследием.

Туристы едут в Дагестан из-за гастрономического бума – местная кухня стала одним из главных туристических «магнитов». Стоит отметить и доступные цены – несмотря на рост, стоимость аренды жилья (в среднем 4 890 руб./сутки) ниже, чем в Сочи или Крыму, разнообразие локаций – от горных аулов до Каспийского побережья. Об этом сообщает «РИА Дагестан».

Ранее писали, что Ставрополье заняло 17-е место в России по качеству дорог. Кроме того, Ставрополье вошло в топ неморских курортов России по стоимости аренды жилья.