Как разлив мазута изменил туристическую карту России

Чрезвычайная ситуация с разливом мазута в Краснодарском крае вызвала беспрецедентный переток туристов в Крым. По данным аналитиков, более 350 тысяч россиян в срочном порядке изменили свои отпускные планы, создав рекордную нагрузку на курорты полуострова.

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Госдума готовит масштабные изменения в сфере туризма, которые сделают путешествия доступными для инвалидов, пенсионеров, родителей с детьми и других маломобильных групп. Законопроект, уже принятый в первом чтении, затронет не только инфраструктуру курортов, но и принципы организации отдыха по всей стране.

Более 50 миллионов россиян – люди с инвалидностью, пенсионеры и семьи с детьми – смогут комфортнее путешествовать по стране благодаря новому законопроекту об инклюзивном туризме. О ключевых изменениях рассказал глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев ТАСС.

Ранее писали, что загрязнение пляжей Краснодарского края из-за разлива мазута привело к массовому изменению планов российских туристов. По предварительным оценкам, около 300-400 тысяч отдыхающих, отказавшись от курортов Кубани, выбрали для летнего отдыха Крымский полуостров. Кроме того, русские и украинские туристы находят общий язык на турецких курортах.