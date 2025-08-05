В Адашево Троицкая церковь станет частью туристического маршрута

Один из объектов в мордовском селе рассматривается для внесения в туристическое направление по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Речь идёт о Троицкой церкови, в Адашево Кадошкинского района. По информации республиканского экономического ведомства, церковь уже осмотрела рабочая группа во главе с замглавы Минэкономики Мордовии.

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Эта церковь, построенная в 1864 году, представляет собой строение с одним куполом и четырехъярусной колокольней. В 1930-х годах жители села активно противодействовали закрытию храма, не допуская представителей советской власти внутрь. Закрытие церкви произошло лишь в 1941 году, когда большая часть мужского населения была мобилизована на фронт. Однако местные жители сохранили церковное имущество, вынеся наиболее ценные предметы и заполнив здание зерном, что предотвратило его переоборудование в клуб атеистов.

В 1946 году, благодаря настойчивости прихожан, богослужения в церкви были возобновлены. Сохраненные иконы и церковная утварь были возвращены из районных хранилищ. В 1980-х годах храм получил статус архитектурного памятника республиканского значения и был отреставрирован после создания Саранской епархии.