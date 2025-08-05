Крымские отели загружены почти на 100 процентов

Загрузка крымских отелей на август составляет 96–98 %. Туристы продолжают ехать.

«На южном берегу Крыма отели примут более 60 % туристов от общего потока», – сообщает союз туриндустрии.

На сегодняшний день уровень загрузки отелей и санаториев в Крыму составляет от 96 до 98 процентов. Четвертого августа был отмечен пик автомобильного трафика к Крымскому мосту – в очередях насчитывалось 4068 автомобилей, более 2,8 тысячи из них прибыли со стороны Тамани.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на Кубани автобус рухнул в реку.