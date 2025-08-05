В Карелии заинтересовались новым видом туризма

Сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» обнародовал данные, согласно которым Карелия занимает первые строчки рейтинга регионом по популярности гастрономического туризма. В список таких «вкусных» регионов также входят Мурманская, Астраханская, Новосибирская, Владимирская, Калининградская и Иркутская области.

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Директор по маркетингу компании «Суточно.ру» Айрат Мусин говорит, что около 25% туристов при планировании поездки смотрят не только на природу и достопримечательности того или иного региона, но и на возможность познакомиться с местной кухней.

«Гастротуризм переходит из нишевого направления в массовое. Формируется новый туристический сценарий: вкусная еда часто становится не дополнением, а поводом для поездки», — отметил Айрат Мусин.

Ранее сообщалось, что в Карелии появится предприятие по выращиванию зелени и базилика.

В Карелии собираются построить крупную рыбную ферму по выращиванию радужной форели.