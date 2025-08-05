В какие города России иностранные туристы приезжали чаще всего

Число онлайн-бронирований отелей и апартаментов среди иностранных туристов выросло в России в 2025 году. При этом Москва остается лидером среди направлений, которые выбирают гости из-за рубежа, говорится в июльском исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, иностранные гости активно планируют отдых в РФ: число онлайн-бронирований жилья туристами из других стран летом 2025-го выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва остается самым популярным направлением: каждое второе бронирование жилья приходится на столицу. Здесь средняя стоимость ночи в гостиницах и отелях для гостей составляет 13 200 рублей, что на 2% больше прошлогоднего показателя – 12 900 рублей.

В целом по стране у иностранных туристов пользуются популярностью отели категории "четыре звезды": на них приходится более трети всех бронирований (35%). Следом идут трехзвездочные отели и гостиницы "пять звезд" – 19 и 15% соответственно.

"По данным аналитиков, в топ-10 популярных направлений для путешествий, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород. При этом больше всего гостей приезжает из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии". "Чтобы качественно обрабатывать растущий поток иностранных туристов, важно понимать, что их запросы отличаются от потребностей наших отечественных туристов. Например, среди самых частых обращений иностранных гостей встречаются организация трансфера от/до аэропорта, размещение в многокомнатных номерах для больших семей, экскурсионное обслуживание на родном языке, а также соответствие отелей стандартам Muslim Friendly, China Friendly, India Friendly. Это включает халяльное или адаптированное питание, наличие персонала, владеющего иностранными языками, и учет культурных особенностей постояльцев. Зная это, представителям индустрии гостеприимства стоит адаптировать свои услуги и быть готовыми оказать соответствующий сервис", – отметила управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова.

Ранее стало известно, что в туристическом сервисе Russpass стал доступен аудиогид по Москве, озвученный искусственным интеллектом. К примеру, одна из экскурсий предлагает посетить Дом-музей Пастернака, Музей-галерею Евтушенко и Дом-музей Чуковского.