Побывавшая за полгода в 50 странах пара из Китая прилетела в Россию

Супруги-преподаватели Ли Баймин и Е Чжэнчжэн из Китая, объехавшие за полгода 50 стран на собственном трейлере (доме на колесах), прибыли в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Путешественники отметили, что в Москве чувствуют себя комфортнее и безопаснее, чем в европейских городах. Они отметили, что в Европе их несколько раз грабили — в Риме им сломали замок на трейлере.

Супруги успели побывать в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Монако, Белоруссии, Австрии, Польше, Норвегии, Испании, Латвии, Германии, Франции, Турции и других странах. На двери трейлера они коллекционируют памятные наклейки с флагами.

Ранее известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков назвал Ибицу бомжатником и описал остров фразой «обдолбанные европейки валяются на полу».