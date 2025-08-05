Иностранца шокировала жизнь в России

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Латинской Америке и описала реакцию гватемальца на жизнь на своей родине фразой «чуть с табуретки не упал». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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К примеру, иностранца по имени Хорхе очень удивило, что пожарные в России приезжают на вызов в течение 10 минут и не берут денег.

«Когда я сказала, что у нас можно вызвать скорую, она приедет, заберет тебя, и тебя еще и начнут лечить бесплатно, Хорхе взял паузу», — поделилась она.

Шокированный мужчина не поверил, что это бесплатно.

Ранее эта же путешественница сравнила жизнь в Гватемале с СССР. По ее словам, один день в местной деревне напоминает детство в русской глубинке.