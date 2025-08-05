Жители Владивостока возмутились состоянием знаменитого пляжа

Жители Владивостока обращают внимание городской администрации на неудовлетворительное состояние пляжей Шаморы, сообщает ИА DEITA.RU.

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Местная жительница описала ситуацию на пляжах бухты Лазурной в telegram-чат главы города с просьбой направить на Шамору инспекторов в выходные дни, запротоколировать многочисленные нарушения и навести порядок. Женщина отмечает скопление мусора на берегу и захламление парковок строительным мусором, хотя парковки являются платными. Борьба с сомнительной коммерцией на Шаморе на текущем этапе проиграна – вместо кафе разной степени нелегальности, которые были снесены в рамках обновления благоустройства на одном из самых известных пляжей Владивостока, возводят новые «громоздкие сооружения из пеноблока».

Женщина также отмечает различные бытовые неудобства – отсутствие на пляжах кранов, чтобы смывать с себя песок, а душем оборудован только первый пляж.

Наконец, на минувших выходных на пляже отсутствовала связь и мобильный интернет, отмечает заявительница. Проблема со связью сейчас носит повсеместный характер, и это проблема возникает в разных регионах страны (для противодействия БПЛА), однако на Шаморе, как отмечает женщина, нет и банкоматов, чтобы расплачиваться за товары и услуги наличными, если безналичный способ расчёта недоступен.

«Из некогда красивейшего места Шамора превратилась в помойку. Что происходит?» - недоумевает местная жительница.

Другая неравнодушная горожанка отмечает, что на Шаморе рядом с магазином «Марина» у кромки моря строится ряд зданий с признаками капитальных сооружений. Однако паспорта объекта и другой информации на стройплощадке нет, что вызывает сомнения в законности стройки.

Гости Шаморы заявляют также о замусоренных раздевалках и, что, вероятно, является самым критичным нарушением, пустующих вышках для спасателей. В частности, поступила жалоба на отсутствие спасателей на пляжах в пятницу, 1 августа. Иногда они всё-таки дежурят на вышках и предотвращают трагедии (так, на прошлой неделе они вызволили женщину 1987 года рождения из отбойного течения), но бывают и случаи, когда спасением утопающих приходится заниматься очевидцам. Например, 30 июля 14-летняя девочка чуть не захлебнулась в волнах, Как пишут в социальных сетях, «обессиленную, в полуобморочном состоянии» девочку вытащили на берег двое мужчин и женщина из числа неравнодушных отдыхающих.

Отметим, что дежурство спасателей – один из критериев, по которым пляжи признают «местом, разрешённым для отдыха у воды», а Шамора такой статус имеет.