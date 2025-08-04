Туристов со сломавшегося теплохода вывозят на автобусах

«Сегодня в 5 утра на Оке сломался теплоход "Золотое кольцо", – написала на сайте “Речной форум” пассажирка лайнера. – Стоим где-то в поле между Рязанью и Касимовым».

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Организаторы круиза предложили туристам несколько вариантов: отвезти на автобусах в Нижний Новгород или Москву, либо пересадить на другой лайнер.

Судя по обсуждению темы, в течение дня часть пассажиров согласилась сойти на берег, но многие остались на борту.

«Высадившиеся 2,5 часа прождали транспорт в поле под солнцем, потом оказалось, что не на том берегу. Экипаж 4 часа перевозил людей с чемоданами, по 2–4 человека, сначала с корабля на берег, потом с одного берега на другой», – рассказала пассажирка.

Эвакуация оказалась затруднена еще и потому, что дорог в местности, где застрял теплоход, нет: «Ближайшее шоссе по карте – на правом берегу в 10 км. Когда выяснилось, что до него надо идти пешком, часть туристов вернулась на борт».

Сама туристка сразу решила, что останется на теплоходе:

«Со мной пожилые люди, которые еще и плохо ходят. При всем моем желании попасть вовремя на работу, эвакуация была бы проблематична: спуск с корабля по отвесной железной лестнице в качающуюся резиновую лодку».

Со слов пассажирки, сегодня должна приехать ремонтная бригада с запчастями, людей пересадят на теплоход «Аурум», чтобы доставить в Москву. Тем, кто высадился, пообещали вернуть деньги за несостоявшиеся дни круиза.

В круизной компании «Гама», которой принадлежит теплоход, ситуацию в течение дня не прокомментировали. Но источник редакции TourDom.ru поделился информацией – туриста со следующего круиза «Золотого кольца» по маршруту Москва – Нижний Новгород, который должен был начаться 8 августа, пересадили на теплоход «Аурум», который отплывает из столицы 11-го.

Отзывы о круизах на «Золотом кольце» противоречивые. Одни туристы хвалят его за возможность пройти интересным маршрутом, другие считают цены на круизы завышенными. Среди откликов встречается информация, что поломка уже не первая, однако эксперт, с которым проконсультировалась редакция, это не подтверждает.

«Трехпалубный теплоход “Золотое кольцо” новый, 2023 года постройки, – прокомментировал главред отраслевого издания “Круизинформ” Михаил Архипов. – В отличие от других круизных лайнеров обладает малой осадкой и надводным габаритом, что позволяет организовать круговые рейсы по Москве-реке, Оке, Волге и Каналу имени Москвы, из столицы и Нижнего Новгорода без пересадок».

Насколько знаю, это первый случай поломки теплохода».