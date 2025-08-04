Объявлены популярные направления внутреннего туризма

Калмыкия и Якутия неожиданно вошли в число самых популярных направлений для путешествий по России. Эксперты связывают этот тренд с развитием этнического туризма, улучшением инфраструктуры и государственной поддержкой отрасли.

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Российские туристы массово открывают для себя Калмыкию и Якутию — регионы, предлагающие уникальный микс этнокультурного опыта и нетронутой природы. Рост популярности объясняется тремя ключевыми факторами: доступными ценами, развивающейся инфраструктурой и государственными программами поддержки.

Три причины бума популярности. Во-первых, это ценовой прорыв. Так, авиабилеты подешевели на треть (от 12 тыс. руб. из Москвы). Субсидии на 23 направления, включая Элисту и Якутск.

Во-вторых, уникальный контент. Ведь Калмыкия – единственный буддийский регион Европы. Якутия – экстремальный туризм на «Полюсе холода».

Инфраструктурный рывок. Новые этно-отели в стиле юрт и чумов. Модернизированные музейные комплексы.

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