Сколько поездок по России совершили туристы с января по май

Туристический поток по России в январе - мае 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 32 млн поездок. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"За пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 32 млн турпоездок по России, это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Также с января по май 2025 года более 1,6 млн поездок по России совершили иностранные туристы - это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14%. Среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов - Китай, Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ. Самые быстрорастущие направления въездного туризма - Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%), Саудовская Аравия (+61%), рассказали в аппарате вице-премьера.

Чернышенко отметил высокий интерес к национальному туристическому порталу "путешествуем.рф" - в январе - июне 2025 года его посетили более 4 млн раз. На портале опубликовано более 500 крупных материалов: автомобильные, национальные туристические, патриотические, экологические, инклюзивные, сельские, семейные маршруты и подборки, а также маршруты и подборки для путешествий с питомцами.

"Автомобильные маршруты на национальном туристическом портале "путешествуем.рф" представляют собой готовые сценарии путешествий по России на автомобиле. Все они прошли верификацию. То есть региональные органы власти подтвердили, что все объекты работают, принимают гостей", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

По итогам года ожидается рост посещений портала на 15%.