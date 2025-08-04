Сезонные авиарейсы между Кировом и Минводами продлят на зимний период

Сезонные авиарейсы компании «Азимут» между Кировом и Минеральными Водами продлят на зимний период. Также их частота увеличится с двух до трех раз в неделю.

«В связи с востребованностью у пассажиров сезонные авиамаршруты продлены на зимний период. Из аэропорта Победилово в Минеральные Воды в летний период выполняется два рейса в неделю. Авиакомпания „Азимут“ расширит количество перелетов в зимний период до трех в неделю», — сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Также на зиму продлеваются авиарейсы между Кировом и Калининградом: с 29 октября и до конца года полеты в Калининград будут организованы один раз в неделю — по средам.

В 2024 году из Кирова летали самолеты по двум северокавказским направлениям — на Ставрополье (Минеральные Воды) и в Дагестан. В этом году рейс в Махачкалу не выполняется.