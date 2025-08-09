Где на Черном море самая теплая вода

На территории России самая теплая вода Черного моря была 9 лет назад на курортах Краснодарского края – по данным местного подразделения Гидрометцентра РФ, она в августе 2016 года достигала 29,5 градусов. Последний раз такое случалось в начале века.

Как говорит океанолог Михаил Флинт, оптимальный период купания в Черном море – июль- август, когда температура воды, особенно возле берега (потому что прогретый берег сам по себе нагревает небольшие прибрежные глубины моря).

На постсоветском пространстве многие считают отличным местом для отдыха в это время года черноморское побережье Одессы. При благоприятном направлении ветра морская вода прогревается там до +27.

Однако Одесса не является идеальным курортом на черноморском побережье с учетом всех климатических условий.

Если проанализировать температуру морской воды в таких причерноморских курортных городах ближнего и дальнего зарубежья, как Одесса, Сухум, Ризе, Синоп, Стамбул, Варна, наши Туапсе и Сочи все равно окажутся в лидерах: там в июле- августе – стабильные 25.5 – 26.5 градусов. Почему? По информации ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей», тому причиной геотермические особенности данного региона.

Западный Кавказ по своему расположению представляет собой некий термический «анклав» со смягчаемым Черным морем теплообменом. В результате, если в Одессе Черное море может замерзнуть, как это случилось в 2017 году, то в Сочи этого не случится никогда: 7 месяцев в году (с января по март и с сентября по декабрь) там температура морской воды выше температуры воздуха.

Черное море в этих регионах, по мнению ученых, летом при медленном нагревании «забирает» тепло, в холодное же время, при таком же медленном остывании, выпускает его в атмосферу. Данный процесс позволяет отдыхающим ощущать прохладу летом и теплое дуновение ветра зимой.