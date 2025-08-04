В АТОР рассказали, как непогода повлияла на турпоток на Кубань

Туристы не отменяют туры в Краснодарский край из-за непогоды, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В минувшие выходные в Краснодарском крае прошли смерчи, грозы и паводковые дожди. Однако непогода не привела к аннуляциям и переносам туров, в том числе в Туапсинском районе", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, гостиницы, гостевые дома и базы отдыха в Туапсинском районе работают штатно. Их инфраструктура не пострадала. На текущий момент отмечаются небольшие перебои с подачей воды в нескольких объектах (например, базы отдыха "Русалочка" и "Торнадо"), однако власти обещают восстановить полноценное водоснабжение в ближайшее время. Из-за перебоев с подачей воды поступают единичные запросы на переселение из объектов в Новомихайловском.

Туроператоры "Интурист", "Дельфин", "Мультитур" и другие не получают "тревожных звонков" от туристов и запросов на аннуляцию туров в регионе.

Как напомнили в "Мультитур", курорты Краснодарского края готовы к чрезвычайным ситуациям, связанным с погодными явлениями. Последствия стихии, как правило, устраняются за один-два дня. К тому же большинство объектов размещения имеют собственные электрогенераторы, так что перебои со светом не сказываются на отдыхе гостей и работе основных сервисов.

По оценкам туроператоров, на фоне большого потока информации в СМИ события, связанные с непогодой, чаще всего вызывают кратковременный спад продаж - в первую очередь, на ближайшие даты заездов. Однако в течение нескольких дней спрос, как правило, восстанавливается.