Россияне поддержали повышение штрафов для авиадебоширов

Большинство россиян поддерживают повышение штрафов для хулиганов в самолетах. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома», в котором приняло участие почти 3 тыс. респондентов.

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Накануне стало известно, что депутат Госдумы Ярослав Нилов внес на рассмотрение соответствующий законопроект. Согласно документу штрафы за мелкое хулиганство на борту предлагается увеличить до 5–10 тыс. руб. или заменить административным арестом до 15 суток. Сейчас за такие нарушения предусмотрено взыскание в размере всего 500–1000 руб. Также депутат предлагает повысить штраф за курение на борту с нынешних 500–1500 до 3–5 тыс. руб. Отдельно ужесточается ответственность за невыполнение требований командира воздушного судна. Если пока за это нарушение грозит штраф 2–5 тыс. руб., то по новому законопроекту сумма взыскания составит 8–12 тыс.

Согласно опросу 64% подписчиков полностью одобряют такую инициативу. В комментариях многие респонденты отметили, что решение назрело уже давно. Особенно на фоне отчетов правоохранителей, сообщающих о тенденции роста случаев хулиганства в самолетах за последние несколько лет.

Еще 26% опрошенных предлагают поднять планку штрафов, так как даже после повышения порога санкций сумма все еще кажется несущественной.

«Конечно, нужно повышать штрафы. Людям будет боязно пить как не в себя перед полетом или исполнять глупости, покурить в туалете или еще чем попытаться заняться. Можно и до 10 тыс. увеличить за первый раз, за повторные попытки испортить полет себе и пассажирам – 15–20 тыс. руб.», – написал один из комментаторов.

При этом часть респондентов считает нужным и вовсе запретить хулиганам летать.

«Давно пора. Неадекватных людей хорошо бы сначала лечить штрафами, а после второго случая я бы вообще запретила продажу авиабилетов таким, если это технически возможно», – резюмировала одна из читательниц.

Впрочем, в комментариях некоторые подписчики критикуют инициативу. Они отмечают, что штрафуют в основном обычных пассажиров, а вот звезды, чиновники и политики успешно избегают наказаний, даже при громких скандалах. Читатели привели в пример недавний случай с телеведущим Дмитрием Хрусталевым, который в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть на рейс из Калининграда в Москву.