На Камчатке после землетрясения открыли для посещения турмаршруты

В Южно-Камчатском природном парке вновь доступны для посещения четыре туристических маршрута. Об этом сообщила сеть природных парков «Вулканы Камчатки» в Telegram-канале.

Открыты для посещения вулкан Горелый, Каньон Опасный, окрестности вулкана Мутновский и пещеры в районе вулкана Горелый.

Доступ к этим местам был ограничен с 30 июля в целях безопасности посетителей после мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке. Подземные колебания ощущались даже на северных Курильских островах, достигая там 8 баллов.

В связи с угрозой цунами на Камчатке и в Северо-Курильском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Несколько волн цунами нанесли частичные повреждения портовым сооружениям и другим объектам.

В настоящее время в Северо-Курильске восстановлено морское и вертолетное сообщение, а также функционирование местного порта.

Ранее геолог пояснил, что от разрушений Камчатку спасло то, что эпицентр землетрясения был далеко от берега.

Эпицентр находился на глубине 17 километров, породив волны цунами высотой до четырех метров. Камчатский филиал Геофизической службы РАН охарактеризовал землеттрясение как исключительное природное явление — наиболее разрушительное землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за последние 73 года.