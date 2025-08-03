Значительно вырос интерес к путешествиям в монастыри

Религиозный туризм становится популярнее у россиян, за первые 6 месяцев 2025 года интерес к нему увеличился на 10% по сравнению с показателями 2024 года. При этом более половины путешествий совершила молодежь, следует из анализа сервиса путешествий "Туту".

За первое полугодие 2025 года 34% путешествий в монастыри пришлись на зумеров (1997-2010 годы рождения), 27% - на миллениалов (1981-1996). Чуть меньше показатель у 22% иксов (1965-1980). У зумеров рост интереса по сравнению с прошлым годом составил 25%. Чаще всего (47%) едут в московские монастыри, 22% - в Санкт-Петербург, а 7% - в Карелию.

Как отметила руководитель отдела маркетингового анализа сервиса Ольга Котельникова, такой рост связан с трендом на монастыринг - формат путешествий, где паломничество сочетается с туризмом, ведь зумеры устали от соцсетей и шума.

Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по паломническому туризму, руководитель компании "Радонеж" Юрий Минулин говорит, что это общемировой тренд. Более того, в России интерес к религиозному туризму среди молодежи был всегда.

"Дети 10-15 лет ездят в такие туры с бабушками, потом с 15 до 17 лет они могут принимать участие в исторических лагерях, где также есть религиозный аспект. С 17-25 лет есть большой интерес к познавательным турам, трудниками тоже едут, но уже значительно меньше людей", - рассказывает он.

По его словам, многие турпродукты включают в себя религиозную оставляющую, потому что это открывает регион с новой стороны. Такие программы есть и на севере, и на Алтае, и во Владивостоке, то есть даже в тех местах, которые мало кто ассоциирует именно с религиозным туризмом. В сообществе туроператоров "Большая страна" отметили, что люди ищут проживание в необычном месте или едут в этнотуры, где можно узнать о разных обычаях народов страны.