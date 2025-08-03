Как изменилась география путешествий россиян

Государственная поддержка внутреннего туризма влияет на географию путешествий россиян. В 2025 году список субсидированных авиабилетов впервые был расширен до 23 направлений, включая такие, как Москва - Владивосток, Москва - Петропавловск-Камчатский, Москва - Южно-Сахалинск. Одновременно цена авиабилетов внутри страны снизилась на 32%, до 17 900 рублей, а доля внутреннего туризма держится на уровне 88%, что лишь на 0,7 процентного пункта ниже прошлогоднего показателя.

"В моду входят экспедиционные туры по Якутии и Калмыкии, а также Дальний Восток в новом прочтении", - рассказывают в сообществе туроператоров "Большая страна".

Эксперты связывают это с развитием национальных туристических маршрутов во многих регионах и государственной поддержкой внутреннего туризма. Например, минтранс ввел скидки на детские авиабилеты - для детей от 2 до 12 лет действует скидка 50% на внутренние рейсы. Определенным льготным категориям доступны авиабилеты по субсидированным тарифам на дальневосточные направления.

По словам заместителя директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артема Кузьмина, 88% авиапутешественников предпочитают поездки по России. Этим летом стали чаще покупать билеты в Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Мурманск и Владивосток. Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова подтверждает рост интереса к дальневосточным направлениям: "В июне-августе 2025 года спрос на перелеты в Благовещенск вырос на 70%, в Улан-Удэ - на 49%, в Магадан - на 39%".

Лидерами по росту спроса в 2025 году стали Волгоградская область, Норильск (так как вырос спрос на плато Путорана), Мурманск и Апатиты, Минеральные Воды, Махачкала, Дальний Восток (Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск), отмечают в "Большой стране".

По данным сервиса "Авиасейлс", на внутренние направления приходится 73% всех летних бронирований. Авиакомпании увеличивают число рейсов по стране, так как спрос на них высокий. Так, Nordwind Airlines и NordStar выполняют регулярный рейс Нижний Новгород - Махачкала. "Аэрофлот" увеличил число рейсов по маршруту Москва - Мурманск до 35. В августе же частота полетов в Калининград будет достигать 178 рейсов в неделю. В этом году появились рейсы "России" Томск - Сочи, Калининград - Апатиты, Красноярск - Самара, Красноярск - Полярный.

Самыми дорогими направлениями остаются Шантарские острова, Камчатка и Сахалин, а также Ямал, Якутия, Байкал, плато Путорана

Растет спрос не только на далекие регионы, но и на центральную часть России: Серебряное и Золотое кольцо, Ярославская, Тверская, Владимирская, Нижегородская, Самарская, Псковская, Ростовская области все чаще попадают в планы путешественников.

Москва сохраняет лидирующие позиции среди внутренних направлений. По данным OneTwoTrip, доля столицы в общем объеме заказов составила 29%, при этом перелет туда-обратно обходится в среднем 14 200 рублей, что на 25% меньше прошлогоднего показателя. На втором месте - Санкт-Петербург с долей 12,4% и средней стоимостью перелета 14 400 рублей, что на 30% дешевле 2024 года. Калининград замыкает тройку лидеров с долей 7% и средней ценой билета 15 100 рублей.

Самыми бюджетными направлениями остаются Воронежская, Свердловская, Владимирская, Псковская области, Архыз, Орловская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Новгородская, Ивановская области, Ставропольский край, Марий Эл, Тульская, Калининградская области.

Самыми дорогими по-прежнему являются Дальний Восток, включая Приморье, Шантарские острова, Камчатку, Сахалин и Курильские острова, а также Ямал, Якутию, Байкал, плато Путорана и Арктические регионы. Эксперты отмечают, что многие туроператоры зависят от стоимости услуг гостиниц, гидов, кафе и других субъектов туристского рынка. Кроме того, зачастую требуется заброска специальным транспортом (уазики, высокопроходимые машины и т.д.) к труднодоступным локациям или в заповедники.