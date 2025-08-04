Туристы рассказали о ситуации в пробке у Крымского моста

Многокилометровая очередь к пунктам досмотра выстроилась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани днем 4 августа. Люди проводят в пробке по 5-6 часов и параллельно делятся друг с другом советами и наблюдениями. По данным информационного центра по ситуации на автоподходах к сооружению, сейчас проезда через мост ждут 2098 автомобилей.

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Очередь машин с туристами, желающими попасть в Крым в последнем месяце лета, уже дольше суток превышает тысячу автомобилей. Как говорят в пробке, переждать и проехать ночью побыстрее не получится.

Сейчас длина пробки около 23 километров, а средняя скорость движения - 3-4 километра в час. К часу дня досмотр прошли те, кто встал в пробку еще в 7 часов утра.

- Кто стоит в пробке по шесть часов, после прохождения досмотра сделайте остановку в Керчи. Снимите гостиницу, переночуйте, отдохните, не нужно ехать уставшими до конца маршрута, вы и так уже в пути будете по 10 часов, это много! Поберегите себя и своих пассажиров, - поделился с "РГ" турист Юрий.

В соцсетях создали множество чатов, в том числе и довольно крупных, где люди делятся своим опытом проезда через Крымский мост.

"Здравствуйте, а будут как-то перекрывать обочину по пути на мост? А то влезают и пытаются еще что-то доказать", - сетует один из тех, кто стоит в пробке.

Тех, кто еще только собирается ехать к Крымскому мосту, волнует наличие туалетов, мест для отдыха и, конечно, длительность ожидания. Люди, которые уже находятся на месте, охотно им отвечают:

"На сканер автобусы вне очереди пускают, 2 часа уже жду сканер стою, багажник полон барахла", "Стоят биотуалеты синие вдоль трассы, на заправках перед пробкой тоже есть уборные", "Добрый день, подскажите, а пускают на мост с прицепом открытым? На нем мотоцикл. Прицеп одноосный".

Перед досмотром транспортные средства перенаправляют либо на инспекционно-досмотровый комплекс, где проходит аппаратная проверка, так называемый сканер, либо на ручной контроль. Метод определяют сами сотрудники в зависимости от объема и характеристик багажа. Обычно ручной досмотр проходит быстрее, поэтому водителям рекомендуют сократить количество перевозимых вещей и упаковать их максимально компактно. В очереди на сканер можно потерять еще час.

Прямо перед въездом на мост есть автозаправка, но сейчас это уже далеко от начала пробки, так что заправить машину советуют в станице Старотитаровской или еще раньше, чтобы не остаться без топлива в самый неподходящий момент.

Днем 4 августа температура в районе Крымского моста достигает 28-29 градусов - для этих мест не так уж жарко. Однако, в любом случае, перед подъездом к сооружению следует запастись водой и едой хотя бы на 6-8 часов.