Опубликован список регионов лидеров по росту популярности гастротуризма

Спрос на гастрономический туризм в России летом 2025 года вырос на 30%, и Татарстан вошёл в число лидеров, вместе с Краснодарским краем и Калининградом.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитиков сервиса «Суточно.ру».

Татарстан интересен туристам в том числе своими традиционными блюдами, среди которых эчпочмаки и чак-чак. Также в регионе проводят гастрономические фестивали.

Ранее новое исследование показало рост популярности у россиян туризма в регионы с природными заповедниками.