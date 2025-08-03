В Роскачестве назвали популярные туристические направления

Эксперты Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества пришли к выводу, что туристические направления, которые на практике не популярны в стране, интересуют как минимум треть россиян. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы.

Речь идет о круизных путешествиях (49% заинтересованных против 3% туристов), гастрономическом туризме (46% против 5%), экотуризме (33% против 2%), глэмпингах и кемпингах (40% и 32% против 5% и 4% соответственно), горнолыжных курортах (34% против 3%) и горных восхождениях (25% против 2%).

Исследование проводилось на протяжении последних пяти лет и охватило 1500 россиян из всех федеральных округов и типов населенных пунктов. Все респонденты были совершеннолетними.

Наиболее популярными видами отдыха оказались пляжный отдых (72%), посещение культурных мест и экскурсии (60%), а также поездки в санатории и пансионаты (57%).

Наиболее четко следуют своим планам люди, отправляющиеся в поездки по религиозным местам — таких среди опрошенных было 2%. Сельский туризм выбрали всего 6% граждан.