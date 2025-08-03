Сколько стоят билеты из Челябинска на популярных направлениях

В Челябинске стоимость поездок по популярным направлениям колеблется от трех до почти 90 тысяч рублей за билет туда-обратно. К Дню железнодорожника, который отмечается 3 августа URA.RU изучило цены на билеты по самым востребованным направлениям из Челябинска — все зависит от дальности маршрута и класса вагона.

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Уфа

Поездка в Уфу обойдется недорого: от 4 532 рублей за плацкартный билет туда-обратно. Купе обойдется от 5 404 рублей, а место в СВ — от 17 952 рублей за оба направления. При этом стоимость может немного варьироваться в зависимости от конкретного поезда и дня отправления.

Тюмень

Тюмень также остается доступным направлением. Билет в плацкарт туда-обратно стоит от 4 644 рублей, в купе — от 6 380, а поездка в СВ-классе — от 17 960 рублей.

Москва

Самым дорогим маршрутом остается поездка в Москву. Плацкартный билет туда и обратно обойдется в сумму от 15 259 рублей. Купе — от 30 782 рублей. Если же захотеть ехать в СВ, придется заплатить от 83 016 рублей.

Санкт-Петербург

Путешествие в Санкт-Петербург остается в числе популярных летних направлений. Билет в августе на необходимую дату купить сложно. Поездка в плацкарте обойдется от 7 507 рублей в одну сторону, купе — от 7 196 рублей, а СВ — от 22 990 рублей. Цены одинаковые как в направлении из Челябинска, так и обратно. Стоимость поездки туда-обратно составит от 14 392 рублей в купе и от 45 980 — в вагоне повышенной комфортности.

Сочи

Билеты до Сочи и обратно в этом году обойдутся в среднем в 15 572 рублей за плацкарт, 23 047 — за купе, и 74 096 — за билет в СВ. Несмотря на повышенные в сезон цены, направление остается популярным.

Орск

Орск — один из самых доступных маршрутов. Сидячие места обойдутся от 2 608 рублей туда-обратно. За плацкарт придется заплатить от 4 740, купе — от 5 782 рублей. СВ — уже ощутимо дороже: туда и обратно — от 25 632 рублей.

Казань

Билеты в плацкартный вагон до Казани и обратно стоят от 6 833 рублей. Купе обойдется от 8 751 рублей, в зависимости от класса поезда.

Крым

Поезд в Симферополь обойдется жителям Челябинска дешевле, чем в столицу. За плацкарт в обе стороны придется выложить от 12 646 рублей, купе — от 14 715 рублей.

Севастопольское направление — одно из самых дорогих в пределах страны. Плацкарт туда и обратно обойдется почти в 19 тысяч рублей, а за купе придется заплатить от 29 513 рублей. Стоимость проезда фиксирована в обе стороны.