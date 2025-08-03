Чем Южный и Западный административные округа Москвы привлекают туристов

По данным столичных аналитиков, в 2024 году каждый второй турист посетил Южный (ЮАО) и Западный (ЗАО) административные округа Москвы. Вчера «Вечерняя Москва» узнала, чем привлекательны эти округа для туристов.

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Исследование продемонстрировало неожиданные для специалистов результаты. Казалось бы, в центральной части города сосредоточено более половины достопримечательностей города. Это Красная площадь, Третьяковская галерея, Большой театр, Центральный детский магазин на Лубянке и другие места, особенно привлекающие туристов. Однако каждый второй турист в Москве уделил внимание Западному и Южному округам мегаполиса. По мнению гида-экскурсовода Юлии Нечаевой, благодаря развитию туристической инфраструктуры по всему городу гости столицы не ограничивают себя в поездках, стремятся увидеть как можно больше достопримечательностей.

«Многие приезжают в город не первый раз и хотят открыть его для себя с другой стороны. Среди моих экскурсий также есть маршруты по неочевидным местам — Воронцовскому парку, Кутузовскому проспекту, парку Победы и, конечно, по музею-заповеднику "Царицыно"», — сказала она.

Музей-усадьба «Царицыно» вызывает интерес у туристов из таких стран, как Китай, Индия, Вьетнам, Бразилия. Эта категория посетителей особенно интересуется историей архитектуры столицы. Впрочем, наметился тренд на рост посещаемости парка «Царицыно» и среди туристов из других городов России. Так, например, жительница Санкт-Петербурга Дарья Канишевская вместе со своей дочерью решила посетить этим летом Москву и показать ребенку город во всей красе. Одним из первых мест их туристического маршрута стал парк «Царицыно». И все благодаря особой атмосфере столичного парка.

«Это уникальное место, я бы даже сказала — место силы. Здесь одно удовольствие гулять летом. Еще мы с дочкой посетили музей в парке, много узнали о власти в стране разных эпох, о трендах в архитектуре», — рассказала она.

Затем туристы отправились на прогулку по парку с мороженым.

Вторым по популярности местом среди туристов стал парк Победы. Особую привлекательность представляет музей, в котором можно заказать экскурсии. Интерактивная экспозиция впечатляет даже самых избирательных гостей столицы.

«В Москве развиваются парковые зоны, открываются новые отели, проходят яркие фестивали — такой подход позволяет раскрывать потенциал каждого района. Нам очень важно равномерно распределять туристический поток», — рассказали в Комитете по туризму города Москвы.

Всего турпоток в столицу в 2024 году составил 26 миллионов человек, обогнав показатели допандемийного периода. Поступления в городской бюджет оцениваются в 235 миллиардов рублей. По мнению управляющей отеля вблизи одного из аэропортов города Анны Богучаровой, заметен и еще один тренд: многие стараются селиться не в центре, а в спальных районах. Это намного удобнее и дешевле.

«Многие наши гости отмечают, что благодаря транспортной доступности нет необходимости размещаться исключительно в центре. Почти из любой точки города можно добраться до Красной площади за час, а жизнь в разных округах открывает Москву, не типичную для туриста», — подчеркнула она.

Кстати

В туристическом сервисе Russpass появились аудиогиды по Москве, созданные с помощью искусственного интеллекта. Слушая записи, гости столицы могут узнать интересные факты о парке «Яуза», Государственном биологическом музее им. Тимирязева и других достопримечательностях. Одна из экскурсий посвящена творчеству советских писателей.