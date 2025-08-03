Как снизятся цены на отдых в России в сентябре

В сентябре цены на отдых на Черном море в среднем на 10–30% ниже, чем в высокий сезон. Об этом рассказывает Прайм со ссылкой на экспертов.

От 22 750 рублей начинаются цены на отдых в Сочи для двух взрослых с ребенком на семь ночей в гостевом доме, при этом в стоимость входит завтрак. За 38 150 рублей можно поселиться в трехзвездочной гостинице с завтраками, за 58 100 рублей — с полным пансионом. От 73 581 рубля будет стоить проживание по тарифу «все включено».

В Геленджике стоимость гостевых домов с завтраками на семью из двух взрослых и ребенка начинается от 24 500 рублей, отель по тарифу «все включено» будет стоить от 106 000 рублей.

Стоимость проживания в Крыму в гостевых домах начинается от 17 500 рублей, отель и тариф «все включено» — от 80 860 рублей.

В Калининграде можно заселиться в апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей за 22 400 рублей, а вот отель с завтраками обойдется в сумму от 53 000 рублей. В Калининградской области цена проживания в апартаментах без питания начинается от 27 720 рублей, размещение в пляжном отеле с завтраком — от 90 300 рублей.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагаются проходы в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили: