Кубань стала участником федерального туристического проекта

Этот федеральный проект в регионах проходит по местам, связанным с представителями Императорского Дома Романовых. Соглашение о включении в него Краснодарского края было подписано в одном из таких мест - основанном в 1848 году по указу императора Николая I и возрожденном в 1995 году Марие-Магдалинском женском монастыре. Старейшая на юге России женская обитель находится в станице Роговской, Тимашевского района Кубани.

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Здесь в субботу, 2 августа, прошла церемония заключения соглашения. Подписи под документом поставили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.

- Мы должны обязательно использовать весь потенциал исторического и культурно-просветительского туризма, - убеждена ученый и общественный деятель. - Уверена, что россияне, которые приедут на Кубань на отдых, будут рады получить ответы вопросы, связанные с историей нашей страны. "Императорский маршрут", с его туристическим и просветительским потенциалом, дает отличную возможность для этого. Самая главная задача - опираться на историческую правду, которая составляет содержательную основу нашего проекта.

В рамках подписания соглашения Фонд представил подготовленную совместно с институтом всеобщей истории РАН передвижную выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия", посвященную жизненному пути и благотворительной деятельности российский государыни и приуроченную к 200-летию со дня ее рождения.

Поблагодарив Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество за инициативу, губернатор подчеркнул, что Краснодарский край ежегодно принимает около 20 тысяч отдыхающих и является лидером в сфере туризма. "Императорский маршрут", считает глава, даст возможность жителям и гостям приобщиться к богатому историко-культурному наследию.

- Императорский маршрут - это не просто путешествие, это история большого многонационального народа, - сказал Вениамин Кондратьев. - Представители династии Романовых не раз посещали наш регион и внесли большой вклад в укрепление казачества и православной веры на Кубани. Марие-Магдалининский монастырь, где было подписано соглашение, уверен, станет одним из интересных мест "Императорского маршрута", а сам проект будет востребованным.

Краснодарский край стал 32 регионом, подключившемся к проекту, который реализуется в нашей стране с 2017 года. В регионе много памятных мест, связанных с представителями династии Романовых, а также службой здешних казаков в царском конвое. В 1888 году Кубань посещали Александр III, наследник престола Николай и другие члены царской семьи. В Краснодаре об этом визите высочайших особ напоминает восстановленная Триумфальная арка. Проездом на фронт 24 ноября 1914 года года Екатеринодар посетил император Николай II. По словам очевидцев, жители встречали его с ликованием, восторгом и охапками цветов.

Особая история связана с казаком Тимофеем Ксенофонтовичем Ящиком из станицы Новоминской. С 1912 года он являлся телохранителем императора Николая II, а с 1916 года охранял вдовствующую императрицу Марию Федоровну. После свержения монархии в России казак - конвоец не покинул императрицу. С 1919 по 1928 гг. он охранял Марию Федоровну в Дании, где она проживала последние годы своей жизни. Тимофею Ящику удалось спасти дочь императрицы, младшую сестру Николая II, великую княгиню Ольгу Александровну. В 1918 году она бежала из оккупированного немцами Крыма в кубанскую станицу, где под казачьим присмотром провела целый год. Там она родила сына, вместе с которым Тимофей Ксенофонтович переправил княгиню за границу, где сам конвоец оставался верным царской семье до последнего вздоха: он умер и похоронен в Дании.

Подобные истории, безусловно, будут интересны многочисленным туристам, которые посещают Кубань. Ожидается, что уже в конце нынешней осени города и станицы, связанные с историей Императорского Дома Романовых, будут объединены в единый туристический маршрут. Одна из его точек уже известна - станица Роговская, женская православная обитель, отмечающая в эти дни 30-летие своего возрождения. Теперь, как и свыше века назад, здесь в трудах и заботах живут монахини и их воспитанницы. Занимаются рукоделием, работают в саду, на пасеке, в сыроварне, выращивают овощи, собирают целебные травы. Продукция качественная и востребованная, в чем убедились участники состоявшегося в Тимашевском районе церковно-общественного форума "За Веру и Отечество", организатором которого стала настоятельница монастыря, игумения Тавифа (Зоро). По ее словам, главная цель форума - объединение усилий религиозных, государственных и общественных институтов по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и по организации помощи участникам СВО. Матушка рассказала, как они поддерживают вдов и сирот, вспомнила исторический опыт Марие-Магдалининского монастыря в сфере просвещения детей и молодежи, а также традиции воспитания императорской России. В работе тематических площадок приняли участие известные ученые, а также ведущие эксперты в области психологии, истории, искусства.

- Отечественная история дает нам массу прекрасных примеров для подражания, особенно в плане меценатства, - убеждена Анна Громова. - Чтобы наш народ чувствовал себя уверенным и защищенным, состоятельным людям сегодня нужно больше заниматься благотворительностью. Как это делали наши великие предки и прежде всего представители Императорской династии Романовых.

Заключительное пленарное заседание Церковно-общественного форума "За Веру и Отечество" с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия, архиереев Кубанской митрополии, ученых, представителей общественности и органов власти Краснодарского края в воскресенье пройдет в городе Тимашевск.