В России вырос спрос на туризм в заповедники

В России вырос спрос на туризм в регионах с популярными заповедниками. Больше всего россиян интересуют такие регионы, как Якутия (+76%), Карачаево-Черкессия (+33%) и Бурятия (+23%). В топ-5 также вошли Карелия (+18%) и Астраханская область (+17%).

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Это показало исследование сервиса «Авитo Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В Якутии посуточное стало популярнее посуточное жилье ближе к Олекминскому заповеднику, в КЧР — возле Тебердинского заповедника, а в Бурятии — возле Баргузинского и Байкальского заповедников.

Чаще всего туристы знакомятся с местной культурой региона, а уже потом отправляются на природу.

По данным исследования, бюджетнее всего снять жилье вблизи от заповедника в Астраханской области — 2900 рублей за ночь. Далее в списке идут Красноярский край (3200) и Бурятия (3500). Самые высокие цены зафиксированы в Краснодарском крае (5500) и Камчатском крае (4300).

Как отмечают эксперты, россияне все чаще интересуются экотуризмом. Аналитики отмечают, что спрос растет вместе с инфраструктурой: где появляется больше жилья — туда и едут охотнее. Например, это наиболее заметно в КЧР и в Республике Алтай, где количество бронирований выросло в два и более раза за год.