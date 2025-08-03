Как поучаствовать в научно-популярных турах в России

Поучаствовать в научных исследованиях и экспериментах сегодня доступно практически каждому желающему, для этого существует научно-популярный туризм – тренд в России пока новый, но постепенно набирающий обороты. Это путешествия вместе с учеными, в ходе которых туристы посещают разные объекты, слушают лекции и применяют полученные знания на практике. Турэскперт Екатерина Васильева рассказывает, куда можно поехать в России, чтобы почувствовать себя исследователем.

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Археологические раскопки

Найти окаменелость проще, чем кажется. В 2022 году в Ленинградской области был открыт первый палеопарк, а в 2023 году он стал партнером Русского географического общества. Приехать туда можно в однодневную экспедицию и найти своего собственного древнего трилобита (вымершего морского членистоногого), головоногого моллюска, а если повезет, то и иглокожих. Подобные экскурсии проходят и в карьере под Коломной, где добывали известняк – тот самый "белый камень", из которого строили храмы и другие архитектурные сооружения. В эпоху палеозоя здесь плескалось море, и сегодня тут есть шанс найти окаменелые кораллы и даже зубы древних акул. Вдоль берега Волги близ села Ундоры Ульяновской области можно отыскать кости мамонтов и шерстистых носорогов, зубы акул, панцири морских ежей, останки ихтиозавров и другие окаменелости. Все экспедиции проходят в компании с профессиональным геологом и/или научными сотрудниками музеев. Если найденные экспонаты представляют особую ценность, то их отправляют в музей, все остальные можно забрать с собой в качестве сувенира.

Сколько стоит: однодневная экскурсия в Ленинградской области или Коломне – от 2 800 рублей с человека. Трехдневная экспедиция в Ульяновск – 36 тысяч рублей для взрослых, для детей от 7 лет – 32 тысячи рублей, проезд до Ульяновска оплачивается отдельно (из Москвы на самолете около 1,5 часа в пути в одну сторону и от 6 тысяч рублей за билеты туда и обратно).

Астрономические экспедиции

На звезды можно не только любоваться, но и научиться в них разбираться и узнавать. Астротуры проводят в местах с максимально ясным и чистым небом – в горах, а также приурочивают к каким-либо космическим "событиям". Например, зимой – это северное сияние (в Териберке), а в августе – Персеиды – один из самых эффектных метеоритных дождей. Такие туры обычно включают в себя наблюдение за звездами и другими космическими объектами в мощные телескопы, лекции по астрономии и мастер-классы по астрофотографии, посещение астрономических станций и обсерваторий в сопровождении научных сотрудников (иногда это могут быть закрытые для широкого посещения обсерватории). Популярные места проведения научных экскурсий – Архыз, горы Кавказа и Заполярье.

Сколько стоит: цены на экспедиции начинаются от 43 тысяч рублей. Например, тур на Архыз на Персеиды от 57 тысяч рублей с человека, проезд до Минеральных Вод оплачивается отдельно (из Москвы на самолете чуть больше 3 часов в пути в одну сторону и от 15 тысяч рублей за билеты туда и обратно).

Наблюдение за китами

Летом, когда прогревается Тихий океан, к берегам Камчатки подходят косатки, а также горбатые и серые киты. Каждый вид появляется в свое время и в определенном месте. Например, серые киты появятся у берегов Кроноцкого заповедника, и туристам предлагается отправиться в экспедицию на судне и поучаствовать в фотофиксации, которая поможет в обновлении "паспорта".

Сначала ученые дадут подробные инструкции, как правильно фотографировать этих млекопитающих, научат распознавать разных особей, а потом эти кадры отправятся в Институт проблем экологии и эволюции и в Кроноцкий заповедник для отслеживания миграций.

Сколько стоит: от 250 тысяч рублей с человека за недельный тур, перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского оплачивается отдельно (8–9 часов в пути в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно).

Экспедиция на Таймыр к долганам-оленеводам

Эта экспедиция – погружение в быт и культуру кочевых народов. Вместе с учеными-экспертами, изучающими коренные малочисленные народы севера, туристы будут наблюдать за их жизнью, собирать этнографические материалы (дневниковые записи, фото и пр.) и исследовать исчезнувшую деревню с местными проводниками. Гостей ждут полеты над тундрой, сплавы по диким рекам и даже ловля северной рыбы. Собранные материалы и экспонаты впоследствии отправятся в музеи.

Сколько стоит: от 459 тысяч рублей с человека за недельный тур, перелет до Хатанги (Красноярский край) оплачивается отдельно. Перелет до Красноярска – около 4,5 часа и от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Самолет до Хатанги летает раз в неделю по пятницам, около 3,5 часа в пути в одну сторону и от 40 тысяч рублей туда и обратно. Организаторы предупреждают, что примерная стоимость перелета Москва – Хатанга – Москва (через Красноярск): 70–85 тысяч рублей.

Наблюдения за миграциями птиц

Осенью из Западной Сибири, Северного Казахстана и Восточной Европы многие птицы пролетают через дельту Волги. Некоторые там и остаются на зимовку, а другие после отдыха и пополнения запасов отправляются дальше в Африку или Азию. Одно из удобных мест для наблюдения за перелетными птицами – Астраханский заповедник, который как раз расположен на пути их миграции. Здесь можно будет встретить лебедя-шипуна, крякву, серого гуся, кудрявого пеликана и многих других. Днем планируются прогулки и наблюдения за птицами, а по вечерам – разбор встреченных видов с орнитологами, ветеринарными врачами и другими специалистами.

Сколько стоит: тур на три дня – от 37 тысяч рублей, перелет до Астрахани оплачивается отдельно (2–3 часа пути в одну сторону и от 12 тысяч рублей за билеты туда и обратно).