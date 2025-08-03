На Алтае открылся модульный отель на 154 номера

На Алтае открылся 3-звездочный модульный отель на 154 номера
3-звездочный модульный отель «Среди гор» открылся на территории курорта Altai Palace в Алтайском крае, сообщает пресс-служба курорта.
Там обустроены 154 номера категории стандарт, а также два отдельно стоящих шале с видом на горы. На территории отеля расположен открытый подогреваемый бассейн с зоной отдыха, а на втором этаже основного корпуса будет открыт лаунж-бар.
В пресс-службе добавили, что проект был реализован по программе субсидирования строительства модульных гостиниц в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Питание будет предлагать в гастрокорте «Матрешка». В главном зале там будут сервироваться блюда русской кухни в формате шведского стола.
Гендиректор Altai Palace Алексей Пухарев отметил, что открытие отеля «Среди гор» стало частью реализации стратегии трансформации курорта от одного 4-звездочного отеля с казино до всесезонного туристического кластера. До конца года на территории курорта планируют завершить строительство 5-звездочного отеля с горнолыжными трассами.
По словам Пухарева, гости отеля смогут пользоваться всей инфраструктурой курорта Altai Palace, который занимает площадь две тысячи гектаров.
Курорт расположен в 30 километрах от Горно-Алтайска.
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