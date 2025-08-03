На Алтае открылся модульный отель на 154 номера

3-звездочный модульный отель «Среди гор» открылся на территории курорта Altai Palace в Алтайском крае, сообщает пресс-служба курорта.

© runews24.ru

Там обустроены 154 номера категории стандарт, а также два отдельно стоящих шале с видом на горы. На территории отеля расположен открытый подогреваемый бассейн с зоной отдыха, а на втором этаже основного корпуса будет открыт лаунж-бар.

В пресс-службе добавили, что проект был реализован по программе субсидирования строительства модульных гостиниц в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Питание будет предлагать в гастрокорте «Матрешка». В главном зале там будут сервироваться блюда русской кухни в формате шведского стола.

Гендиректор Altai Palace Алексей Пухарев отметил, что открытие отеля «Среди гор» стало частью реализации стратегии трансформации курорта от одного 4-звездочного отеля с казино до всесезонного туристического кластера. До конца года на территории курорта планируют завершить строительство 5-звездочного отеля с горнолыжными трассами.

По словам Пухарева, гости отеля смогут пользоваться всей инфраструктурой курорта Altai Palace, который занимает площадь две тысячи гектаров.

Курорт расположен в 30 километрах от Горно-Алтайска.

Ранее сообщалось, что в Крым приехало на 14% больше туристов, чем в прошлом году.