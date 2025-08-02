Россияне все чаще стали выбирать поездки по стране

В первом квартале 2025 года свыше 35 млн соотечественников предпочли путешествовать по своей стране, что говорит о росте внутреннего туризма.

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Помимо Подмосковья, лидирующие позиции в рейтинге заняли Ленинградская область и Краснодарский край. Об этом написал Telegram -канал «МЭФ. Экономика для людей».

Большая часть путешествий (52%) приходится на города с населением от 250 тыс. жителей. Небольшие населенные пункты с численностью до 100 тыс. человек привлекают каждого третьего туриста.

Россияне все чаще отдают предпочтение не шумным курортам, а спокойным уголкам с богатой историей, уникальной культурой и привлекательным внешним видом.

Сообщалось, что в Московской области потратят 700 млн на дорогу у «Лосиного острова».

Ранее писали про винный бум на юге России, турпоток к винодельням вырос на треть.