Маршрут выходного дня: что посмотреть в Вичуге

Продолжаем путешествовать по Ивановской области и отправляемся в Вичугу. Этот город уникален. Созданный вокруг крупных фабрик, благодаря династии Коноваловых он превратился в место с обширной социальной инфраструктурой и потрясающе красивыми зданиями, украшенными белыми колоннами. Эти колонны сейчас стали своеобразным символом Вичуги. Именно здесь зародилось Виноградовское движение, именно здесь в пруду отражается знаменитый Бетонный корпус ткацкой фабрики, именно здесь находится необычайно красивая Воскресенская Красная церковь. Рассказываем про самые главные достопримечательности Вичуги.

© Quto.ru

Вичуга

Первое упоминание о волости Вичуга, центром которой было село Вичуга (Старая Вичуга), относится к 1504 году. В XIX веке рядом со Старой Вичугой возникли три фабричных поселения – Бонячки, Тезино и Новая Гольчиха. В 1925 они вместе с рядом окрестных деревень были объединены в город Вичуга (было объединено около трёх десятков населённых пунктов). Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном, располагавшееся в селе Бонячки, стало одним из крупнейших текстильных предприятий Российской империи. Предприятие и его владельцы сыграли ключевую роль в развитии Вичугского края. Сейчас Вичугу называют городом белых колонн - белые колонны украшают здания, построенные здесь в начале XX века по заказу по заказу текстильных промышленников Коноваловых.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Вичуги 360 км пути, если ехать через Ногинск, Киржач, Юрьев-Польский, Гаврилов Посад и Иваново. По дороге также можно посетить Тейково. Либо 350 км пути, если ехать через Покров, Владимир и Суздаль.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Коновалова

Главная площадь Вичуги, площадь Коновалова, недавно кардинально преобразилась и превратилась в красивое место для отдыха. Здесь есть зелёная зона, скамейки, фонтан и креативный арт-объект Вичуга – город белых колонн. На площади Коновалова вы увидите большущий Дворец культуры, памятник В. И. Ленину, а красивое здание с колоннами, размещённое напротив – это бывшие ясли для детей рабочих, построенные в 1912 году (фабричные ясли Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дворец культуры

Дворец культуры в Вичуге – это Народный дом при фабриках, построенный в стиле неоклассицизма в 1915-1917 годах по заказу Александра Коновалова по проекту архитектора Павла Малиновского. После революции домом занималось правление бывших коноваловских фабрик, пригласив для этого архитектора Виктора Веснина (https://quto.ru/puteshestviya/weekend-yurevec.htm). Позже здание носило название Рабочий клуб фабрики им. Ногина, Дворец культуры фабрики им. Ногина. Здесь есть театральная часть с просторным фойе, зрительный зал с двумя ярусами балконов, сценой, оркестровой ямой и т.д. Клубная часть здания включает библиотеку, выставочные залы, банкетный зал, помещения для работы различных кружков.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Идущие впереди Евдокия и Мария Виноградовы

Находясь на площади Коновалова, вы увидите мозаичное панно под названием Идущие впереди Евдокия и Мария Виноградовы. В 1927 году на фабрике Ногина начали устанавливать новые станки-автоматы. Их освоение поручили молодым ткачихам. Среди них были Мария и Евдокия Виноградовы. Весной 1935 года Евдокия Виноградова, ещё с первой своей сменщицей Валентиной Сандаловой, установила первый Всесоюзный рекорд по обслуживанию 70 станков. В августе сменщицей Дуси Виноградовой стала Маруся Виноградова. Осенью ткачихи Виноградовы установили мировой рекорд производительности труда, перейдя на 100 станков, потом – на 144. В Советском Союзе возникло Виноградовское движение. Ткачихи всей страны вступили в трудовое соревнование со знаменитым тандемом. В 1936 году обе девушки были награждены орденом Ленина. В 1938 году Виноградовы установили новый рекорд - обслуживание 284 станков.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном. Текстильная фабрика им. Ногина

Родоначальником династии фабрикантов Коноваловых и основателем дела стал Пётр Кузьмич Коновалов. В 1812 году он имел сновальное и красильное заведения. Его сын Александр Петрович первым в Кинешемском уезде установил на производстве паровые двигатели, в 1864 году он построил новую механическую ткацкую фабрику. Тогда же была построена красильно-отделочная фабрика. После смерти Александра основное управление фабриками перешло к его старшему сыну Ивану. В 1897 году он преобразовал семейное дело в паевое Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном. Его сын Александр внедрил на фабриках передовые технологии и методы организации труда и вошёл в число лидеров российской текстильной промышленности. В 1918-м предприятия Товарищества были национализированы. Бывшая коноваловская фабрика была переименована в Фабрику имени В. П. Ногина. Здания фабрики вы увидите буквально в паре шагов от площади Коновалова.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Бетонный корпус ткацкой фабрики. Белые колонны

Александр Иванович Коновалов уделял огромное внимание созданию образцового фабричного посёлка в Бонячках. Была создана обширная социальная инфраструктура для рабочих и служащих (выше мы рассказали о Народном доме и яслях), к проектированию зданий привлекались известные архитекторы. В 1915 году был возведён Бетонный корпус ткацкой фабрики - здание в стиле неоклассицизма с мощным портиком и огромными колоннами. Название Бетонный получилось из-за использования бетонных перекрытий - передового материала для того времени. Бетонный корпус ткацкой фабрики и сейчас является визитной карточкой Вичуги. Высота его колонн 17 метров, диаметр 2,7 метра. Мощный пятиколонный портик Бетонного корпуса эффектно отражается в глади Коноваловского пруда.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная Коноваловского пруда

Недавно у Коноваловского пруда появилась небольшая, но благоустроенная набережная с зонами для отдыха.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Ногина

А теперь возвращайтесь к Дворцу культуры. За ним раскинулся уютный парк Ногина, изначально заложенный здесь фабрикантом А. И. Коноваловым во второй половине XIX века. В советское время парк был украшен скульптурами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Художественный музей. Краеведческий музей

Пройдя парк Ногина насквозь, вы окажетесь у Художественного музея. Он располагается в красивом здании, украшенном двумя четырёхколонными портиками тосканского ордера с высокими фронтонами. Оно было построено для административных работников Коноваловской фабрики. Чуть дальше по улице Куликовой находится Краеведческий музей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Вичугская центральная районная больница

Одним из самых впечатляющих зданий, построенных Коноваловами, является здание Вичугской центральной районной больницы, что расположена чуть дальше Краеведческого музея. Главный корпус больницы имеет форму буквы Е — в память о Екатерине, матери А. И. Коновалова. Внешне больница, созданная для рабочих, похожа на дворец с богатой лепниной и со скульптурами львов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Дружбы

Напротив парка Ногина есть небольшой парк Дружбы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Воскресенская Белая церковь

Рядом с парком Дружбы на Парковой улице находится Воскресенская (Белая) церковь в византийском стиле, построенная А. И. Коноваловым в 1904 году в память об отце.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Воскресенская Красная церковь

Воскресенская церковь в микрорайоне Тезино – это один из крупнейших храмов в Центральной России, памятник начала XX века в неорусском стиле. Она была построена в 1908-1911 годах по желанию местного фабриканта Ивана Кокорева в память о погибшей дочери. Монументальная Воскресенская церковь внушительных размеров оформлена очень красивыми майоликовыми панно. Рекомендуем обязательно посмотреть Красную церковь Вичуги.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Suzuki Baleno

В Вичугу мы ездили на ярком Suzuki Baleno. Это машина 2023 модельного года с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил с четырёхступенчатым автоматом.

Здесь аккуратный салон, удобные сиденья, проекционный дисплей, камера заднего вида. Автомобиль переднеприводный. Оптимальная крейсерская скорость Baleno - это 90-120 км/ч, что идеально для загородных поездок, в том числе по автомагистралям. Baleno выглядит весьма компактно и по габаритам ощущается также, у него плавный ход и приятная управляемость, он отлично проходит повороты. Багажник у автомобиля весьма вместительный. Места для пассажиров на втором ряду достаточно, так что в путешествие на Suzuki Baleno можно отправиться всей семьей или с друзьями.