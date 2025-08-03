Опубликован топ-9 неморских регионов по бронированию жилья

Стоимость аренды квартиры в регионе летом составляет 3700 рублей в сутки, а загородного дома – 8000 рублей.

© Волгоградская правда

По сообщению «Авито Путешествия», Волгоградская область наряду с Ростовской и Ставропольским краем занимает 8% от общего числа бронирований в неморских регионах. Лидерами по количеству бронирований стали Московская область (25%) и Татарстан (18%).

За последний год общее число бронирований в Волгоградской области увеличилось на 49%, что свидетельствует о растущем интересе к региону.

Как отмечает директор «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, неморские направления становятся все более привлекательными для путешественников благодаря разнообразной инфраструктуре и доступным ценам.

Волгоградская область продолжает оставаться одним из самых востребованных туристических направлений, и этим летом город стал особенно популярным среди миллионников, а также вошел в число лучших мест для спонтанных поездок. За первые 6 месяцев 2025 года регион посетили 914 тыс. туристов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе активно модернизируется туристическая инфраструктура и разрабатываются новые турпродукты. Эти меры способствуют увеличению потока гостей и проводятся в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».