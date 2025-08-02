Винный туризм становится двигателем индустрии в России

По данным СМИ, винный туризм становится все более популярным направлением для путешественников и важным инструментом продвижения локальных брендов.

Только «Абрау-Дюрсо» в 2024 году приняло более 250 000 экскурсантов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Винодельня из Ростовской области «Вина Арпачина» отмечает еще более значительный рост – на 30–50% в год.

Эксперты связывают рост интереса к винному туризму с несколькими факторами, включая возросший интерес россиян к отечественному виноделию после введения санкций, а также ограничения на рекламу алкогольной продукции, которые сделали энотуризм одним из немногих легальных способов продвижения вина.

Современные российские винодельни предлагают гостям не только стандартные экскурсии с дегустацией, но и комплексные программы, сочетающие образовательные, развлекательные и гастрономические компоненты.

Напомним, ранее стало известно, что винный туризм в России вырос на 25%. Тем временем Новороссийск стал столицей винного туризма на Черноморском побережье.