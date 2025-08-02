Топ-10 уникальных скульптур Перми

В 2024 году Пермь посетило 1,5 миллионов туристов, и год от года турпоток в Прикамье нарастает. В разгар туристического сезона URA.RU решило рассказать о некоторых нестандартных достопримечательностях, которые стоит увидеть гостям города. Подробности — в нашем материале.

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Памятник водопроводчику

Памятник открыт в 2006 году рядом с Пушкинской баней. Открытие скульптуры было приурочено к 120-летию пермского городского водопровода. Но после закрытия банного комплекса в 2019 году место стало заброшенным и почти непроходным. Осенью 2022 года памятник демонтировали и перенесли в сквер на улицу Ленина перед клиентским офисом «НОВОГОР-Прикамье», которая занимается обслуживанием системы водоснабжения городских зданий.

Автор композиции — известный пермский скульптор Рустам Исмагилов. Композиция выполнена из бронзы и состоит из трех частей. Первая — скульптура водопроводчика, держащего в руках разводной ключ, только что взятый из стоящего рядом чемоданчика с инструментами. Вторая — водопроводная труба с вентилем. Третья — большая морская раковина, символизирующая думы водопроводчика, его мечты о море, на котором он никогда не был.

Скульптура «Пермский балет», или народный «Памятник Волочковой»

Скульптура балерины появилась в год 300-летия Перми у Пермского театра оперы и балета и подарена в честь юбилея одним из банков в 2023 году. Ее поставили по пути от театра к хореографическому училищу. Выбор сюжета скульптуры не был случайным: массивный куб, на котором сидит балерина, подчеркивает хрупкость и тонкую грацию танцовщицы.

По словам скульптора Евгении Симановой, у произведения не было реального прототипа, и для создания объекта она посещала репетиции солистки Пермского театра оперы и балета Ксении Барбашевой. Тем не менее, многие замечают, что лицо балерины поразительно похоже на Анастасию Волочкову — бывшую приму Большого театра и участницу многих скандальных историй и, видимо, клиентку банка, который подарил Перми этот памятник.

Памятник посикунчикам

Установлен в 2023 году в центре Перми. Посикунчики сегодня являются одним из главных символов пермской кухни. Туристы, прибывшие в Пермь, обязательно посещают какое-нибудь местное заведение, где подают те самые «сикающие» пирожки. Они же подаются в ресторане коми-пермяцкой кухни «Чоскыт Керку», где во дворе стоит монумент этим пирожкам.

На постаменте можно увидеть металлик — салфетку с коми-пермяцким орнаментом, а на ней — тарелку с пирожками. Здесь же идет надпись по кругу: «посикунчик — посекунчик». Первый вариант написания — потому что мясо для этих пирожков рубится специальным кухонным инструментом — сечкой. Второй вариант — потому что он «сикает», то есть разбрызгивает сок при надкусывании, что весьма забавляет неискушенных туристов.

Жук — скарабей

Арт-объект, установленный в пермском Саду камней недалеко от железнодорожного вокзала Пермь-II, представляет собой фигуру жука-скарабея, катящего перед собой гигантский черный шар. Произведение отсылает зрителя к древнему мифу о жуке — символу Солнца, олицетворяющему идею вечного возвращения, труда и творчества. Задумка была такова, что, глядя на него, зритель начнет задумываться о современных экологических проблемах большого города.

Автор пермского скарабея — Молдакул Нарымбетов, казахский художник, живописец, график, скульптор, музыкант, который считался одним из ярчайших представителей современного искусства Казахстана. Жук «зашел» далеко не всем пермякам — было много возмущений в соцсетях, а скульптура неоднократно подверглась актам вандализма. На ее изготовление ушло более тысячи использованных автомобильных покрышек.

Кошка на батарее

В честь 75-летия пермской энергетики у здания «Пермэнерго», что на Комсомольском проспекте, установили арт-объект — кошку, сидящую на батарее-скамейке рядом с фонарем. За основу был взят оригинальный чугунный радиатор. А само животное — символ тепла и домашнего уюта, сделана из алюминия, к которму всегда можно присесть на лавочку.

Объект состоит из двух частей. Первая — это фонарь, который освещает основную часть композиции. Вторая часть — это скамейка в виде батареи и сидящим на ней животным. Пермяки регулярно одевают животное в шарфы и шапки в любое время года, а в период эпидемии COVID-19 на него надели даже защитную маску.

Трус, Балбес и Бывалый

В 2010 году в центре Перми появился необычный монумент для того времени напротив кинотеатра «Кристалл»: фигуры любимых киногероев режиссера Леонида Гайдая — Трус, Балбес и Бывалый, которые были выполнены в человеческий рост и с поразительной точностью.

Со скульптурой связано множество примет и поверий: если потрогать сигарету, находящуюся в руке персонажа Юрия Никулина — Балбеса, то можно бросить курить, если потереть купюру, которую пытается спрятать в шляпу герой Георгия Вицина Трус, то будет материальный достаток, а если пожать руку герою Евгения Моргунова Бывалому, то это благотворно скажется на здоровье и болезни будут обходить стороной.

Баба — Яга

Мифическая бабушка появилась в Перми в 2023 году, как талисман детского кинофестиваля «Медвежонок», проходившего тогда в Перми. Ее скульптура в человеческий рост разместилась на скамейке рядом с ТРЦ «iMall Эспланада». Кто мечтает об исполнении заветного желания — тому прямиком к скульптуре: если потереть ей нос и попросить от всей души — она обязательно поможет.

Арт-проект имеет международную известность — подобные скульптуры есть в городах России, Англии, США и ОАЭ. Например, в Дубае скульптура выполнена в белоснежном цвете, в Майами — в красном, а в российских городах — в бронзе, что отражает стойкость русского характера. Яга стала своеобразным послом русской культуры на международной арене.

Памятник пермскому водопроводу

История пермского водопровода начинается в 1886 году, когда по деревянным трубам, сделанным из лиственницы, из речки Данилиха вода пошла в Александровскую губернскую больницу (ныне — краевая больница). Деньги на водопровод пожертвовали пермские купцы — братья Каменские. По производительности водопровод был весьма небольшой, а вода подавалась без всякой очистки.

Памятник находится на улице Вильвенской в микрорайоне Мильчакова. В Перми есть еще один памятник пермскому водопроводу — декоративная колонка в сквере имени Решетникова, что находится около набережной.

Статуя землячка Лукьяна

Большая бронзовая статуя забавного старичка появилась на набережной Камы после ее реконструкции в 2016 году, недалеко от Соборной площади. Скульптура стала одним из самых любимых объектов на пермской набережной.

Землячка Лукьяна отлили по заказу пермских нефтяников — они собирались поставить его у своего офиса, но потом передумали и подарили городу. Лукьяна видели на эспланаде, а теперь он нашел постоянный приют на берегу Камы. Найти его можно, спустившись по лестнице от Соборной площади до самого нижнего уровня и пройдя по набережной пару десятков метров в направлении речного вокзала.

Енот Федор

В Старокирпичном переулке в центре Перми можно увидеть еще один оригинальный объект — енота. Он в модных, солнцезащитных очках, развалившись на торчащей из стены шпале, смотрит на окружающих его людей. Скульптор — Альфиз Сабиров. Однажды на енота надели разноцветные носочки, и со временем это превратилось в традицию. Теперь Федор всегда модно одет не только в носки, но и в шапочки, по временам года и погоде.

Имя енот Федя получил после голосования в соцсетях. Чтобы увидеть скульптуру, необходимо преодолеть кирпичный тоннель главной улицы Перми и пройти во двор, где прячется этот милый зверек.