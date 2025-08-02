Нижний Новгород: стоит ли ехать в этот город отдыхать

Нижний Новгород прочно вошел в топ-5 самых популярных туристических направлений России. Путешественники хвалят город за живописные виды, старинную архитектуру, атмосферу, гастрономию и не только. Стоит ли включать «столицу закатов» в свой тревел-лист? «ФедералПресс» собрал отзывы гостей из разных регионов страны – вот что они говорят о городе на слиянии Оки и Волги.

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Чистый центр и грязные окраины: впечатления от знакомства с Нижним Новгородом

Светлана из Самары, посетила Нижний Новгород в июле 2025 года.

Город понравился тем, что много мест для купания, очень впечатлила канатная дорога и обилие мостов. Понравилось решение властей обустроить место, где проходил футбол, таким образом, что арена не кажется заброшенной. Много мест для любования Волгой и закатами.

Из минусов: чисто только в центре, за городом присутствовали неприятные запахи. Во время ливня моментально образовались гигантские лужи, очень было жаль пешеходов и велосипедистов, которых окатывали водой проезжающие автомобили, Показалось, что очень много торговых центров и магазинов. Необходимо больше дней, чтобы более подробно изучить город!

Кремль, музеи и бескрайняя Волга: вот почему Нижний Новгород стоит посетить

Дарья из Вологды, посетила Нижний Новгород в июне 2025 года.

Поразил город своим гостеприимством и культурным наследием. Хорошо развита туристическая культура. Распахнутая Волга.

Полюбоваться видами реки можно со стен кремля. Древние укрепления стоят на холме, поэтому виды отсюда самые масштабные и завораживающие. Мы посетили башни и музеи нижегородского кремля, которые неразрывно связаны с историей города и являются его главным символом.

Впечатление от поездки яркое, теплое и душевное.

Не только кремль: не забудьте увидеть другой Нижний Новгород

Елена из Вологодской области, посетила Нижний Новгород в 2024 году.

Приезжая в город-миллионник, ожидаешь эффекта «вау», особенно если сам живешь в небольшом городе. Может ли его подарить Нижний Новгород? Мое мнение – да. Большой город – большой бюджет, и это отлично видно в топовых местах, которые обязательно посещают туристы. Большая Покровская, кремль, Чкаловская лестница, набережная Федоровского, Стрелка – главные достопримечательности, куда устремляются все. Я не исключение, эти локации посетила в первую очередь.

Но по совету знакомых уделила внимание и аутентичным развлечениям. Можете себе представить экскурсию по городу внутри города? Если нет, вам тоже стоит заглянуть в исторический микрорайон Соцгород и узнать, как вокруг большого завода построили неочевидную достопримечательность.

Больше всего меня поразила красота внешнего фасада Нижнего Новгорода, а оставило горчинку наличие разрухи в районе Московского вокзала, переполненные и неубранные урны во многих туристических местах, безбашенные самокатчики.

Нижегородские противоречия: восторг от набережной и досада из-за канатки

Анастасия из Кургана, посетила Нижний Новгород в 2023 году.

В Нижнем Новгороде меня впечатлила Волга! С набережной уходить не хотелось. Подруга вспомнила цитату из сериала, который снимали в Нижнем (не помню название). Героиня, которая хочет уехать из города, спрашивает у друга (точность цитат не гарантирую): «А что тебя здесь держит, что у тебя здесь есть?». Он ответил: «У меня есть река». Теперь смысл этих слов понятен. Глядя на эту великую русскую реку, испытываешь какое-то мистическое чувство, которое трудно словами объяснить. Дух захватывает. Кстати, набережная прекрасно обустроена, очень много интересных площадок и общественных пространств. Все удобства созданы, чтобы провожать закаты в столице закатов. Но нам увидеть нижегородские закаты на Волге не удалось, была очень пасмурная погода.

А еще нижегородский кремль. Если на короткий срок приехали и мало времени, нужно заранее смотреть расписание экскурсий и планировать свой день, а то придется самостоятельно слоняться по кремлю без гида и маяться с QR-кодами.

Легкое чувство огорчения вызвало отсутствие в туристической зоне нормального общепита по демократичным ценам, как, например, в Петербурге. Сложно было найти место для трапезы: либо дорого, либо дешево, но очень невкусно и даже вредно. Засушенные пельмени-карлики (для уральцев это трагедия), суп без мяса... Была там осенью 2023 года. Надеюсь, все изменилось.

Расстроило, что нижегородская канатная дорога над Волгой была закрыта на ремонт. Обидно было очень.

Гостеприимство на Волге: Нижний Новгород запомнился атмосферой счастья

Екатерина из Санкт-Петербурга, посетила Нижний Новгород в 2022 году.

Меня поразило гостеприимство Нижнего Новгорода, потому что во многие города приезжаешь, и они по своей атмосфере… закрытые или узконаправленные. Например, Череповец – это город, который был построен и развивается именно для жителей, для тех, кто работает на заводе. Об этом словно каждая кочка напоминает. А вот в Нижнем Новгороде было ощущение, что нас гостеприимно встречают. Понравилась набережная – большая, благоустроенная, красивая. Не только ее вид оставил приятное впечатление, но и люди, которых я здесь встречала – они счастливые, расслабленные, довольные.

Очень неожиданно – вкусные заведения. Помню, что мы попали на момент проведения какого-то забега по небольшим улочкам с красивыми видами. Лето. Выходные. Было хорошо, камерно, спокойно.

А закаты с набережной – вообще пушка.