Стартовала акция на билеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в конце рабочей недели удивила распродажей: перевозчик объявил сегодня акцию «Бархатный сезон», пообещав скидки до 30% от тарифа на перелеты с 18 августа до 24 декабря.

Сюрприз первый: дисконт предлагается только участникам программы лояльности «Крылья». Впрочем, закрытость распродажи условная – можно тут же зарегистрироваться и посмотреть, что предлагают для своих.

А предложения действительно интересные: из Москвы в Сочи можно улететь за 5 тыс. руб., из Казани – за 5,5 тыс., из Екатеринбурга – за 7 тыс.

Но – вот неожиданность – точно по такой же цене можно приобрести билеты безо всякой распродажи. Например, если со страницы акции на официальном сайте перевозчика перейти по ссылке «Сочи из Москвы», откроется предложение купить билет на 27 сентября за 5,9 тыс. руб. (хотя в рекламе обещано 5 тыс. 82 руб.). И те же цифры вы получите, если попробуете купить место на ту же дату, не заходя в личный кабинет на официальном сайте или у агрегаторов.

Возможно, совпадение. Решили искать дальше. В указанный «бархатный» период можно улететь из Москвы гораздо дешевле: например, в конце августа есть билеты по 4,9 тыс. руб. – как для участников «клуба», так и для случайных пассажиров.Уа Мск2Если вы надеетесь вернуться из Сочи в Москву за обещанные перевозчиком 8,8 тыс. руб., вынуждены разочаровать – мы такой цены не нашли. Ссылка со страницы акции переносит на то же 27 сентября, и стоимость билета там процентов на двадцать выше. И тоже равна предложению без дисконта.

С аналогичной ситуацией мы столкнулись и по другим направлениям – цена больше, чем заявлялась, и не зависит от участия в программе «Крылья».

Наконец, у других перевозчиков на указанные даты можно найти предложения дешевле. Например, 27 сентября из Москвы в Сочи «Победа» готова отвезти менее чем за 5 тыс. руб., а из Екатеринбурга – за 7,3 тыс. Из Санкт-Петербурга на черноморский курорт на 29 августа (на эту дату ведет ссылка со страницы распродажи с обещанием перелета за 9,5 тыс. руб.) «Уральские авиалинии» продают билеты за 10,9 тыс. (без дисконта тоже), а Smartavia – за 9,9 тыс.

В общем, мы очень старались найти цены по акции, но везде видели только обычный прайс. Будут ли поиски более удачными у тех, кто ради распродажи пополнит ряды участников программы лояльности в ближайшие дни, сказать сложно.

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