Российские туристы не испугались селей в Кабардино-Балкарии

Туристы продолжат посещать Северный Кавказ, несмотря на природную катастрофу, заявили в Российском союзе туриндустрии.

Снижения спроса на отдых в горных регионах не зафиксировано, а само направление позволяет сохранять туристический спрос круглый год, сообщили НСН в Российском союза туриндустрии (РСТ).

В результате дождя в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии в ночь с четверга 31 июля на пятницу 1 августа сошел селевой поток. Было остановлено автомобильное движение в некоторых районах города, а туристов с курорта «Эльбрус» эвакуировали на специальных шаттлах. В РСТ охарактеризовали ситуацию как стабильную.

«На текущий момент туристическая инфраструктура Приэльбрусья функционирует в штатном режиме. В связи с селевым потоком в районе Тырныауза временно ограничено автомобильное движение, однако альтернативные маршруты уже организованы. Администрация оперативно устраняет последствия, критических угроз для безопасности туристов нет. Массовых отмен или переносов туров не зафиксировано. Возможны единичные корректировки программ по решению туроператоров. Ожидаемое краткосрочное снижение спроса не окажет существенного влияния на работу отрасли. Приэльбрусье – это круглогодичное направление: зимний сезон (декабрь–март) – конечно же горнолыжные курорты; лето и осень – трекинг, экотуризм и оздоровительные программы. Природа Приэльбрусья очень разнообразна и будет интересна любому туристу. Средняя стоимость тура – от 40 000 рублей (зависит от категории размещения и активностей, экскурсий и развлечений). Оптимальный вариант перелета – через аэропорт Нальчика с трансфером (≈3 часа). Также доступны маршруты из Минеральных Вод и Владикавказа», — заключили в РСТ.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян после схода селя в Эльбрусском районе заявил НСН, что подобные катастрофы в регионе происходят каждый год.