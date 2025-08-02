В России вырос спрос на гастрономический туризм

Спрос на гастрономический туризм в России этим летом вырос на 30%, в топе направлений - Краснодарский край, Калининград и Татарстан. Об этом ТАСС сообщили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

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«Спрос на популярные гастрономические направления вырос у туристов на 30% по сравнению с прошлым годом. Лидируют по числу бронирований Краснодарский край, Калининград и Татарстан»‎, — говорится в материалах.

Путешественники все чаще выбирают поездки не только ради природы и достопримечательностей, но и ради знакомства с местной кухней, рассказал ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

«Дегустация национальных блюд, посещение кафе, ферм, рынков, виноделен, сыроварен, фестивалей еды - для многих это стало важной частью путешествия. По нашим оценкам, около 25% туристов при выборе места для отдыха ориентируются именно на кухню региона. Гастротуризм, таким образом, переходит из нишевого направления в массовое. Формируется новый туристический сценарий: вкусная еда часто становится не дополнением, а поводом для поездки»‎, — полагает собеседник агентства.

Отмечается, что в Краснодарском крае, возглавляющем рейтинг, туристов привлекает кубанская кухня, морепродукты, сладости и фермерские продукты из горных районов. Средняя стоимость аренды жилья здесь составляет 5 258 рублей в сутки, что на 8% выше прошлогоднего показателя.

На втором месте - Калининградская область, куда туристы едут за копченой рыбой, янтарным ликером и кухней с немецкими корнями. Средняя стоимость аренды жилья в регионе - 6 148 рублей в сутки, что на 30% выше прошлогоднего показателя. Замыкает тройку Татарстан, где путешественников ждут эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, фермерские продукты и гастрономические фестивали. Средняя стоимость аренды жилья в регионе за год выросла на 4%, до 5 330 рублей в сутки.

Также в список востребованных гастронаправлений входят Дагестан, Карелия, Адыгея, Астраханская область, Калмыкия, Владимирская область, Приморский край, Новосибирская область, Иркутская область (Байкал), Мурманская область, Алтай, Камчатский край. В среднем россияне арендуют жилье в гастрономических регионах на три-четыре дня. Большинство туристов выбирают однокомнатные квартиры, студии и дома. Средняя стоимость аренды жилья составляет 6 200 рублей за сутки, общие затраты на аренду за одну поездку - около 18 000 рублей.

Кафе и рестораны

Как рассказали ТАСС в ЮMoney, с 1 по 15 июля 2025 года количество заказов готовой еды из кафе и ресторанов, а также число бронирований по предоплате, выросло в РФ на 21% относительно аналогичного периода 2024 года. Оборот заведений общепита увеличился на 36%, средний чек - на 13%, до 2 595 рублей.

Заметнее всего спрос на доставку еды из кафе и ресторанов растет с приближением выходных. Так, по данным ЮMoney, за июньские выходные, включая праздники, заказов стало на 47% больше по сравнению с аналогичными датами в 2024 году. Оборот стал на 55% выше, а средний чек в заведениях общепита вырос на 5% и составил 2 487 рублей.