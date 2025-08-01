Сколько туристов посетили Севастополь в 2025 году

Севастополь посетили 142,9 тыс. туристов с начала 2025 года.

В городе работает 202 гостиницы. Согласно прогнозам, 80% номерного фонда будет занято в сезон отпусков, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

Также туристам доступно 26 комфортных пляжей и всевозможные экскурсионные маршруты. В частности, популярный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» уже посетили более 3 млн человек.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в бархатный сезон россияне чаще выбирают для отдыха курорты с прямым перелётом.