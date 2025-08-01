Полуголые туристки прошлись по улицам российского курорта и вызвали гнев в Сети

Две полуголые туристки прошлись по улицам Сочи и вызвали гнев в сети. Девушки попали на видео, его публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах отдыхающие идут по тротуару в купальниках. При этом на них надеты футболки.

«Как вы считаете, насколько это уместно?» — задался вопросом автор публикации.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали вызывающий образ героинь ролика.

«На пляже пусть ходят, но не по городу», «Штрафануть разок — может, голова на место встанет. В купальниках — на пляж, уходите оттуда — будьте добры одеться. Какие бы шикарные (ну, тут у одной только) фигуры ни были», «Ну, по центру Сочи это ненормально просто так ходить. Реально в активном поиске, видимо», — возмутились они.

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Другие встали на защиту девушек в купальниках.

«А в чем должны ходить отдыхающие? В унтах? С какой целью вопрос был задан?», «Если фигуры нормальные, то да, можно», «Хороши девочки», — написали комментаторы.

Ранее двое голых мужчин попали на видео, когда их арестовали на пляже российского курорта. На россиян составили административные протоколы и назначили наказание в виде штрафа.