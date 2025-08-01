Полуголые туристки прошлись по улицам российского курорта и вызвали гнев в Сети

Полуголые туристки прошлись по улицам российского курортного города и вызвали гнев в сети
Две полуголые туристки прошлись по улицам Сочи и вызвали гнев в сети. Девушки попали на видео, его публикует Telegram-канал «Краснодар и край».
На размещенных в сети кадрах отдыхающие идут по тротуару в купальниках. При этом на них надеты футболки.
«Как вы считаете, насколько это уместно?» — задался вопросом автор публикации.
В комментариях некоторые пользователи раскритиковали вызывающий образ героинь ролика.
«На пляже пусть ходят, но не по городу», «Штрафануть разок — может, голова на место встанет. В купальниках — на пляж, уходите оттуда — будьте добры одеться. Какие бы шикарные (ну, тут у одной только) фигуры ни были», «Ну, по центру Сочи это ненормально просто так ходить. Реально в активном поиске, видимо», — возмутились они.
© Lenta.ru
Другие встали на защиту девушек в купальниках.
«А в чем должны ходить отдыхающие? В унтах? С какой целью вопрос был задан?», «Если фигуры нормальные, то да, можно», «Хороши девочки», — написали комментаторы.
Ранее двое голых мужчин попали на видео, когда их арестовали на пляже российского курорта. На россиян составили административные протоколы и назначили наказание в виде штрафа.